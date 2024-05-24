Top Alternatives to Strobes AI-Driven Threat Exposure ManagementVulnerability Management
AI-driven threat exposure mgmt platform for vuln discovery & prioritization
117 Alternatives to Strobes AI-Driven Threat Exposure Management
Platform for prioritizing and remediating security exposures across tools
AI-powered continuous offensive security platform for vulnerability detection
Proactive cyber risk exposure mgmt platform for asset discovery & mitigation
Automated exposure validation tool that identifies exploitable vulnerabilities
AI-powered CTEM platform for asset visibility, risk prioritization & remediation
Attack surface visibility and vulnerability management platform
External attack surface mgmt platform for discovering & remediating exposures
Unified platform for attack surface & third-party risk management
AI-native platform for cyber risk quantification and exposure management
AI-powered exposure management platform for enterprise cyber risk visibility
AI-powered CTEM platform for discovering & prioritizing cyber risks & exposures
Threat exposure management platform implementing CTEM framework end-to-end
Exposure mgmt platform combining EASM, PTaaS, VAPT, BAS & VPT capabilities
AI-powered platform for vulnerability detection, response, and MDR services
SaaS-based threat exposure management for attack surface and risk mitigation
Platform for exposure assessment, asset inventory, and vulnerability mgmt.
Threat exposure mgmt platform monitoring dark/clear web for leaked credentials
CTEM platform combining pentesting, DAST, and attack surface mapping
Unified platform for attack surface visibility, exposure mgmt & response
Hybrid exposure mgmt platform for attack surface visibility & risk prioritization
AI-powered security officer for CTEM platforms providing threat insights
AI-driven CTEM platform for continuous threat exposure management
Visualizes attack paths from threat sources to critical business assets
Risk mitigation planning platform for prioritizing vulnerability remediation
Continuous threat exposure management platform for vulnerability remediation
Remediation operations platform for vulnerability and exposure management
Assessment tool for evaluating RemOps capabilities and processes
Platform for unified visibility & prioritization of exposures across attack surface
Rapid threat exposure detection across attack surfaces within hours
Platform for managing cyber exposure across attack surfaces and supply chains
Autonomous CTEM platform for managing exposure risk with AI agents
AI-powered vuln & exposure mgmt platform with risk prioritization & automation
AI assistant for cyber risk and exposure management with automated reporting
Platform for unified exposure mgmt with AI-driven prioritization & remediation
Unified app security risk platform correlating infra, vulns, and AppSec data
Platform for continuous threat exposure mgmt across all attack surfaces
Managed service for continuous vulnerability detection and response with AI
Managed CTEM service with continuous vuln scanning and risk prioritization
Cloud-native patch management with risk-based prioritization and automation
Risk-based vuln mgmt platform prioritizing threats using contextual intel
CTEM platform for continuous threat exposure identification and mitigation
Managed continuous threat exposure mgmt platform with expert-driven testing
Managed CTEM service for continuous attack surface discovery and validation
Platform for unified exposure mgmt across IT assets and security tools
Integrated platform for ASM, PTaaS, and RBVM for threat exposure mgmt.
Risk-based vuln mgmt platform consolidating & prioritizing vulnerabilities
Platform for continuous attack surface monitoring and vulnerability remediation
AI-powered vuln mgmt platform for prioritization & remediation workflows
Exposure management platform for cyber-physical systems (CPS) security
AI-powered CTEM platform with threat validation and attack simulation
Risk and exposure mgmt platform for IT, IoT, OT, and XIoT cyber assets
CTEM platform for vuln prioritization, remediation automation & reporting
Platform for continuous threat exposure mgmt across hybrid IT/OT/IoT envs
Vulnerability and compliance management platform with real-time risk scoring
AI-powered exposure mgmt platform for IT/OT/IoT asset visibility & risk mgmt
AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach
Exposure mgmt platform analyzing vulns & threats with runtime-aware SBOM
AI-driven exposure management platform automating VM lifecycle tasks
Continuous vuln discovery & risk-based prioritization platform
Platform for continuous vuln discovery, risk assessment, and remediation
Exposure management platform for vulnerability discovery, assessment & remediation
CTEM platform for continuous threat exposure management and prioritization
Managed CTEM service assessing security weaknesses & minimizing exposures
Automated threat exposure mgmt platform for continuous security assessments
AI-powered exposure mgmt platform for attack surface visibility & prioritization
Automated CTEM platform with AI-based attack simulation and risk quantification
Managed CTEM service to continuously identify, prioritize, and remediate cyber risks.
AI-driven platform for automated vulnerability remediation and exposure mgmt
Context-driven exposure management platform for vulnerability prioritization
Continuous Threat Exposure Management platform for contextual risk resolution
AI-native exposure mgmt platform for asset discovery & threat detection
Continuous exposure assessment platform for identifying security risks
Vulnerability prioritization & attack surface reduction service
Data security fabric integrating risk assessment & vuln mgmt data
Risk-based vuln mgmt focusing on identifying & prioritizing high-value targets
Risk-based vuln mgmt platform using autonomous pentesting for prioritization
Unified exposure mgmt platform integrating security tools for risk analysis
Managed CTEM service for continuous attack surface & threat exposure mgmt.
Monitors software/network vulnerabilities and alerts orgs to new disclosures.
Automates server hardening with zero-downtime policy enforcement for Windows & Linux.
AI-driven tool that auto-generates and applies vulnerability fixes.
AI-focused exposure management for identifying & mitigating AI system vulns.
AI-driven platform for product security: SBOM mgmt, vuln mgmt & compliance.
Unified platform for exposure discovery, prioritisation, and automated remediation.
AI-driven CTEM platform unifying exposure management, GRC, and remediation.
AI-driven CTEM platform for exposure, GRC, and unified risk management.
AI-driven X-CTEM platform for threat exposure, GRC, and auto-remediation.
AI-driven risk & threat exposure mgmt platform for unified visibility.
AI-driven platform for continuous security testing, exposure mgmt & remediation.
AI data lake platform unifying security signals for exposure management.
Unified risk platform for MSPs: ASM, vuln mgmt, data discovery & compliance.
CTEM platform that prioritizes cyber risks using threat intel & business context.
Exposure mgmt platform combining asset inventory, network governance & threat analysis.
Network attack path analysis tool mapping vuln exploitation paths to critical assets.
AI-agent-based exposure management for exploitability analysis & remediation.
Unified IT security platform with VM, IDS/IPS, EDR, pentesting & monitoring.
On-demand cyber posture assessment and threat exposure management tool.
Cyber risk mgmt platform for external scanning, monitoring & exposure mgmt.
CTEM execution platform unifying asset, vuln, and control data for exposure mgmt.
CTEM platform offering attack surface visibility, AI insights & risk prioritization.
AI-driven platform that unifies & prioritizes vuln findings across cloud tools.
Agentless platform for continuous security control monitoring & gap analysis.
Centralized platform for continuous security posture visibility and control.
Monitors security tool configs in real time to detect and remediate drift.
Optimizes Microsoft E3/E5 security configs using real-world attack data.
AI-driven platform to find & fix security misconfigs across existing tools.
Optimizes security tool configs by fixing misconfigs & activating unused features.
Website risk exposure grading system with industry benchmarking (A–F).
Reduces CNAPP alert noise by prioritizing weaponizable CVEs by business risk.
Cloud vuln mgmt platform using attack simulation to prioritize real threats.
Risk-based, product-centric VM platform with PIRATE® risk model.
ML-driven vuln prioritization using EPSS, CISA KEV & OpenSSF data.
MSP-focused risk validation platform combining vuln scanning & automated pentesting.
Exposure assessment platform for safe remediation of misconfigs and vulns.
Agentic cloud exposure management platform with AI-driven remediation.
GenAI-native security mesh unifying 150+ tools for exposure-centric risk defense.
AI-native platform for exposure mgmt via network topology & reachability analysis.
