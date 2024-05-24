Strobes AI-Driven Threat Exposure Management Logo

Top Alternatives to Strobes AI-Driven Threat Exposure Management

Vulnerability Management

AI-driven threat exposure mgmt platform for vuln discovery & prioritization

117 Alternatives to Strobes AI-Driven Threat Exposure Management

Seemplicity Actionable Exposure Management Logo
Seemplicity Actionable Exposure Management

Platform for prioritizing and remediating security exposures across tools

Vulnerability Management
Praetorian Chariot Logo
Praetorian Chariot

AI-powered continuous offensive security platform for vulnerability detection

Vulnerability Management
Trend Micro Cyber Risk Exposure Management Logo
Trend Micro Cyber Risk Exposure Management

Proactive cyber risk exposure mgmt platform for asset discovery & mitigation

Vulnerability Management
Qualys TruConfirm Logo
Qualys TruConfirm

Automated exposure validation tool that identifies exploitable vulnerabilities

Vulnerability Management
Sequretek Percept CTEM Logo
Sequretek Percept CTEM

AI-powered CTEM platform for asset visibility, risk prioritization & remediation

Vulnerability Management
CrowdStrike Falcon Exposure Management Logo
CrowdStrike Falcon Exposure Management

Attack surface visibility and vulnerability management platform

Vulnerability Management
IONIX External Exposure Management Logo
IONIX External Exposure Management

External attack surface mgmt platform for discovering & remediating exposures

Vulnerability Management
ResilientX Unified Exposure Management Logo
ResilientX Unified Exposure Management

Unified platform for attack surface & third-party risk management

Vulnerability Management
Balbix AI-native Platform Logo
Balbix AI-native Platform

AI-native platform for cyber risk quantification and exposure management

Vulnerability Management
Brinqa 2026 Exposure Management Playbook Logo
Brinqa 2026 Exposure Management Playbook

AI-powered exposure management platform for enterprise cyber risk visibility

Vulnerability Management
Reveald Continuous Threat Exposure Management Logo
Reveald Continuous Threat Exposure Management

AI-powered CTEM platform for discovering & prioritizing cyber risks & exposures

Vulnerability Management
Hive Pro Uni5 Xposure Logo
Hive Pro Uni5 Xposure

Threat exposure management platform implementing CTEM framework end-to-end

Vulnerability Management
NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management Logo
NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management

Exposure mgmt platform combining EASM, PTaaS, VAPT, BAS & VPT capabilities

Vulnerability Management
Reveald Epiphany Intelligence Platform Logo
Reveald Epiphany Intelligence Platform

AI-powered platform for vulnerability detection, response, and MDR services

Vulnerability Management
Fortinet FortiRecon Logo
Fortinet FortiRecon

SaaS-based threat exposure management for attack surface and risk mitigation

Vulnerability Management
Sevco Exposure Assessment Platform Logo
Sevco Exposure Assessment Platform

Platform for exposure assessment, asset inventory, and vulnerability mgmt.

Vulnerability Management
Flare Identity Exposure Management Logo
Flare Identity Exposure Management

Threat exposure mgmt platform monitoring dark/clear web for leaked credentials

Vulnerability Management
Siemba Continuous Threat Exposure Management Logo
Siemba Continuous Threat Exposure Management

CTEM platform combining pentesting, DAST, and attack surface mapping

Vulnerability Management
Rapid7 Command Platform Logo
Rapid7 Command Platform

Unified platform for attack surface visibility, exposure mgmt & response

Vulnerability Management
Rapid7 Exposure Command Logo
Rapid7 Exposure Command

Hybrid exposure mgmt platform for attack surface visibility & risk prioritization

Vulnerability Management
Siemba AISO Logo
Siemba AISO

AI-powered security officer for CTEM platforms providing threat insights

Vulnerability Management
Siemba AI-Driven CTEM Logo
Siemba AI-Driven CTEM

AI-driven CTEM platform for continuous threat exposure management

Vulnerability Management
CYE AttackRoute Visualization Logo
CYE AttackRoute Visualization

Visualizes attack paths from threat sources to critical business assets

Vulnerability Management
CYE Hyver Risk Mitigation Planning Logo
CYE Hyver Risk Mitigation Planning

Risk mitigation planning platform for prioritizing vulnerability remediation

Vulnerability Management
Seemplicity Exposure Management Logo
Seemplicity Exposure Management

Continuous threat exposure management platform for vulnerability remediation

Vulnerability Management
Seemplicity RemOps Logo
Seemplicity RemOps

Remediation operations platform for vulnerability and exposure management

Vulnerability Management
Seemplicity RemOps Capability Assessment Logo
Seemplicity RemOps Capability Assessment

Assessment tool for evaluating RemOps capabilities and processes

Vulnerability Management
ArmorCode Unified Exposure Management Logo
ArmorCode Unified Exposure Management

Platform for unified visibility & prioritization of exposures across attack surface

Vulnerability Management
watchTowr Rapid Reaction Logo
watchTowr Rapid Reaction

Rapid threat exposure detection across attack surfaces within hours

Vulnerability Management
Bitsight Exposure Management Logo
Bitsight Exposure Management

Platform for managing cyber exposure across attack surfaces and supply chains

Vulnerability Management
Safe Security Autonomous CTEM Logo
Safe Security Autonomous CTEM

Autonomous CTEM platform for managing exposure risk with AI agents

Vulnerability Management
Balbix Vulnerability Management Logo
Balbix Vulnerability Management

AI-powered vuln & exposure mgmt platform with risk prioritization & automation

Vulnerability Management
Balbix BIX Logo
Balbix BIX

AI assistant for cyber risk and exposure management with automated reporting

Vulnerability Management
Balbix Exposure Management Logo
Balbix Exposure Management

Platform for unified exposure mgmt with AI-driven prioritization & remediation

Vulnerability Management
Balbix Integrated AppSec Risk Logo
Balbix Integrated AppSec Risk

Unified app security risk platform correlating infra, vulns, and AppSec data

Vulnerability Management
Hive Pro Complete Exposure Management Platform Logo
Hive Pro Complete Exposure Management Platform

Platform for continuous threat exposure mgmt across all attack surfaces

Vulnerability Management
Reveald Managed Vulnerability Detection and Response Logo
Reveald Managed Vulnerability Detection and Response

Managed service for continuous vulnerability detection and response with AI

Vulnerability Management
UltraViolet Cyber Continuous Threat Exposure Management Logo
UltraViolet Cyber Continuous Threat Exposure Management

Managed CTEM service with continuous vuln scanning and risk prioritization

Vulnerability Management
Ivanti Neurons for Patch Management Logo
Ivanti Neurons for Patch Management

Cloud-native patch management with risk-based prioritization and automation

Vulnerability Management
Ivanti Neurons for RBVM Logo
Ivanti Neurons for RBVM

Risk-based vuln mgmt platform prioritizing threats using contextual intel

Vulnerability Management
Element CTEM Platform Logo
Element CTEM Platform

CTEM platform for continuous threat exposure identification and mitigation

Vulnerability Management
Bishop Fox Cosmos Logo
Bishop Fox Cosmos

Managed continuous threat exposure mgmt platform with expert-driven testing

Vulnerability Management
Bishop Fox Continuous Threat Exposure Management (CTEM) Logo
Bishop Fox Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Managed CTEM service for continuous attack surface discovery and validation

Vulnerability Management
Axonius Exposure Management Logo
Axonius Exposure Management

Platform for unified exposure mgmt across IT assets and security tools

Vulnerability Management
Strobes Integrated Cybersecurity Platform Logo
Strobes Integrated Cybersecurity Platform

Integrated platform for ASM, PTaaS, and RBVM for threat exposure mgmt.

Vulnerability Management
Strobes Risk Based Vulnerability Management Logo
Strobes Risk Based Vulnerability Management

Risk-based vuln mgmt platform consolidating & prioritizing vulnerabilities

Vulnerability Management
Outpost24 Exposure Management Platform Logo
Outpost24 Exposure Management Platform

Platform for continuous attack surface monitoring and vulnerability remediation

Vulnerability Management
Armis Centrix™ for VIPR Pro Logo
Armis Centrix™ for VIPR Pro

AI-powered vuln mgmt platform for prioritization & remediation workflows

Vulnerability Management
Claroty Exposure Management Logo
Claroty Exposure Management

Exposure management platform for cyber-physical systems (CPS) security

Vulnerability Management
Cymulate Exposure Management Platform Logo
Cymulate Exposure Management Platform

AI-powered CTEM platform with threat validation and attack simulation

Vulnerability Management
Forescout Risk and Exposure Management Logo
Forescout Risk and Exposure Management

Risk and exposure mgmt platform for IT, IoT, OT, and XIoT cyber assets

Vulnerability Management
NopSec CTEM Logo
NopSec CTEM

CTEM platform for vuln prioritization, remediation automation & reporting

Vulnerability Management
RedSeal Continuous Threat Exposure Management (CTEM) Logo
RedSeal Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Platform for continuous threat exposure mgmt across hybrid IT/OT/IoT envs

Vulnerability Management
Tanium Exposure Management Logo
Tanium Exposure Management

Vulnerability and compliance management platform with real-time risk scoring

Vulnerability Management
UncommonX Exposure Management Platform Logo
UncommonX Exposure Management Platform

AI-powered exposure mgmt platform for IT/OT/IoT asset visibility & risk mgmt

Vulnerability Management
Aisy Vulnerability Management Logo
Aisy Vulnerability Management

AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach

Vulnerability Management
Zafran Proactive Exposure Hunting Logo
Zafran Proactive Exposure Hunting

Exposure mgmt platform analyzing vulns & threats with runtime-aware SBOM

Vulnerability Management
Zafran Agentic Exposure Management Logo
Zafran Agentic Exposure Management

AI-driven exposure management platform automating VM lifecycle tasks

Vulnerability Management
Zafran Exposure Assessment & Remediation Logo
Zafran Exposure Assessment & Remediation

Continuous vuln discovery & risk-based prioritization platform

Vulnerability Management
Zafran Threat Exposure Management Platform Logo
Zafran Threat Exposure Management Platform

Platform for continuous vuln discovery, risk assessment, and remediation

Vulnerability Management
Zafran Logo
Zafran

Exposure management platform for vulnerability discovery, assessment & remediation

Vulnerability Management
Gambit KnightGuard for CTEM Logo
Gambit KnightGuard for CTEM

CTEM platform for continuous threat exposure management and prioritization

Vulnerability Management
Ascent Continuous Threat Exposure Management Logo
Ascent Continuous Threat Exposure Management

Managed CTEM service assessing security weaknesses & minimizing exposures

Vulnerability Management
SightGain Threat Exposure Management Platform Logo
SightGain Threat Exposure Management Platform

Automated threat exposure mgmt platform for continuous security assessments

Vulnerability Management
Prevalent Exposure Management Logo
Prevalent Exposure Management

AI-powered exposure mgmt platform for attack surface visibility & prioritization

Vulnerability Management
Orchestra Group Harmony Purple Logo
Orchestra Group Harmony Purple

Automated CTEM platform with AI-based attack simulation and risk quantification

Vulnerability Management
Kudelski Security Continuous Threat Exposure Management Logo
Kudelski Security Continuous Threat Exposure Management

Managed CTEM service to continuously identify, prioritize, and remediate cyber risks.

Vulnerability Management
Averlon Logo
Averlon

AI-driven platform for automated vulnerability remediation and exposure mgmt

Vulnerability Management
Tonic Security Exposure Management Platform Logo
Tonic Security Exposure Management Platform

Context-driven exposure management platform for vulnerability prioritization

Vulnerability Management
Continuous Threat Exposure Management (CTEM) Logo
Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Continuous Threat Exposure Management platform for contextual risk resolution

Vulnerability Management
spiderSilk Logo
spiderSilk

AI-native exposure mgmt platform for asset discovery & threat detection

Vulnerability Management
SixMap Exposure Assessment Logo
SixMap Exposure Assessment

Continuous exposure assessment platform for identifying security risks

Vulnerability Management
Réduire l'exposition (VOC) Logo
Réduire l'exposition (VOC)

Vulnerability prioritization & attack surface reduction service

Vulnerability Management
Risk & Vulnerability Logo
Risk & Vulnerability

Data security fabric integrating risk assessment & vuln mgmt data

Vulnerability Management
High-Value Targeting Logo
High-Value Targeting

Risk-based vuln mgmt focusing on identifying & prioritizing high-value targets

Vulnerability Management
Risk-Based Vulnerability Management Logo
Risk-Based Vulnerability Management

Risk-based vuln mgmt platform using autonomous pentesting for prioritization

Vulnerability Management
Guardare Unified Exposure Mgmt Logo
Guardare Unified Exposure Mgmt

Unified exposure mgmt platform integrating security tools for risk analysis

Vulnerability Management
A3Sec CTEM Logo
A3Sec CTEM

Managed CTEM service for continuous attack surface & threat exposure mgmt.

Vulnerability Management
Brandefense Vulnerability Intelligence Logo
Brandefense Vulnerability Intelligence

Monitors software/network vulnerabilities and alerts orgs to new disclosures.

Vulnerability Management
CalCom Hardening Suite (CHS) Logo
CalCom Hardening Suite (CHS)

Automates server hardening with zero-downtime policy enforcement for Windows & Linux.

Vulnerability Management
Codesecure Solutions CodeSec AI-Fixing Agent Logo
Codesecure Solutions CodeSec AI-Fixing Agent

AI-driven tool that auto-generates and applies vulnerability fixes.

Vulnerability Management
Cranium Exposure Management Logo
Cranium Exposure Management

AI-focused exposure management for identifying & mitigating AI system vulns.

Vulnerability Management
Cybellum Product Security Platform Logo
Cybellum Product Security Platform

AI-driven platform for product security: SBOM mgmt, vuln mgmt & compliance.

Vulnerability Management
CyberCyte X-CTEM Platform (UEM) Logo
CyberCyte X-CTEM Platform (UEM)

Unified platform for exposure discovery, prioritisation, and automated remediation.

Vulnerability Management
CyberCyte X-CTEM Logo
CyberCyte X-CTEM

AI-driven CTEM platform unifying exposure management, GRC, and remediation.

Vulnerability Management
CyberCyte X-CTEM Platform Logo
CyberCyte X-CTEM Platform

AI-driven CTEM platform for exposure, GRC, and unified risk management.

Vulnerability Management
CyberCyte AI Platform Logo
CyberCyte AI Platform

AI-driven X-CTEM platform for threat exposure, GRC, and auto-remediation.

Vulnerability Management
CyberCyte Platform Logo
CyberCyte Platform

AI-driven risk & threat exposure mgmt platform for unified visibility.

Vulnerability Management
CyberCyte CST / X-CTEM Platform Logo
CyberCyte CST / X-CTEM Platform

AI-driven platform for continuous security testing, exposure mgmt & remediation.

Vulnerability Management
Cyclops Security Logo
Cyclops Security

AI data lake platform unifying security signals for exposure management.

Vulnerability Management
Cyrisma Platform Logo
Cyrisma Platform

Unified risk platform for MSPs: ASM, vuln mgmt, data discovery & compliance.

Vulnerability Management
DarkLight Cyio Logo
DarkLight Cyio

CTEM platform that prioritizes cyber risks using threat intel & business context.

Vulnerability Management
ditno Threat Watch Logo
ditno Threat Watch

Exposure mgmt platform combining asset inventory, network governance & threat analysis.

Vulnerability Management
ditno Threat Exposure Logo
ditno Threat Exposure

Network attack path analysis tool mapping vuln exploitation paths to critical assets.

Vulnerability Management
Dux Security Logo
Dux Security

AI-agent-based exposure management for exploitability analysis & remediation.

Vulnerability Management
Enginsight Logo
Enginsight

Unified IT security platform with VM, IDS/IPS, EDR, pentesting & monitoring.

Vulnerability Management
Huntsman Security SmartCheck Logo
Huntsman Security SmartCheck

On-demand cyber posture assessment and threat exposure management tool.

Vulnerability Management
KYND Logo
KYND

Cyber risk mgmt platform for external scanning, monitoring & exposure mgmt.

Vulnerability Management
Nagomi Control Logo
Nagomi Control

CTEM execution platform unifying asset, vuln, and control data for exposure mgmt.

Vulnerability Management
Onyxia Exposure Management Logo
Onyxia Exposure Management

CTEM platform offering attack surface visibility, AI insights & risk prioritization.

Vulnerability Management
Paladin Cloud Logo
Paladin Cloud

AI-driven platform that unifies & prioritizes vuln findings across cloud tools.

Vulnerability Management
Prelude Security Control Monitoring Logo
Prelude Security Control Monitoring

Agentless platform for continuous security control monitoring & gap analysis.

Vulnerability Management
Reach Security Posture Visibility & Control Logo
Reach Security Posture Visibility & Control

Centralized platform for continuous security posture visibility and control.

Vulnerability Management
Reach Configuration Drift Logo
Reach Configuration Drift

Monitors security tool configs in real time to detect and remediate drift.

Vulnerability Management
Reach Security - MS E3/E5 Optimization Logo
Reach Security - MS E3/E5 Optimization

Optimizes Microsoft E3/E5 security configs using real-world attack data.

Vulnerability Management
Reach Security Logo
Reach Security

AI-driven platform to find & fix security misconfigs across existing tools.

Vulnerability Management
Reach Security Tool Optimization Logo
Reach Security Tool Optimization

Optimizes security tool configs by fixing misconfigs & activating unused features.

Vulnerability Management
Reflectiz Exposure Rating Logo
Reflectiz Exposure Rating

Website risk exposure grading system with industry benchmarking (A–F).

Vulnerability Management
Skyhawk Security Logo
Skyhawk Security

Reduces CNAPP alert noise by prioritizing weaponizable CVEs by business risk.

Vulnerability Management
Skyhawk Unified Vulnerability Management Logo
Skyhawk Unified Vulnerability Management

Cloud vuln mgmt platform using attack simulation to prioritize real threats.

Vulnerability Management
Start Left® Security - Product-Centric VM Logo
Start Left® Security - Product-Centric VM

Risk-based, product-centric VM platform with PIRATE® risk model.

Vulnerability Management
Start Left® SHERPA Logo
Start Left® SHERPA

ML-driven vuln prioritization using EPSS, CISA KEV & OpenSSF data.

Vulnerability Management
ThreatMate Logo
ThreatMate

MSP-focused risk validation platform combining vuln scanning & automated pentesting.

Vulnerability Management
Veriti Logo
Veriti

Exposure assessment platform for safe remediation of misconfigs and vulns.

Vulnerability Management
ZEST Security Logo
ZEST Security

Agentic cloud exposure management platform with AI-driven remediation.

Vulnerability Management
Tuskira Security Mesh Logo
Tuskira Security Mesh

GenAI-native security mesh unifying 150+ tools for exposure-centric risk defense.

Vulnerability Management
Astelia AI-Native Exposure Management Platform Logo
Astelia AI-Native Exposure Management Platform

AI-native platform for exposure mgmt via network topology & reachability analysis.

Vulnerability Management

Stay Updated with Mandos Brief

Get strategic cybersecurity insights in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
614
Managed Security Service Providers
Managed Security Service Providers (MSSP) companies providing 24/7 security monitoring, threat detection, and managed cybersecurity services for organizations.
569
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
487
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
484
Penetration Testing Services
Professional penetration testing and ethical hacking services for web applications, networks, and infrastructure security assessments.
480
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow
Vulnerability Management
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence
Threat Management
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds
Threat Management
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform
AI Security
Mandos Brief Logo
Mandos Brief
Resources
View Popular Tools →