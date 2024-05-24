Loading...
AI-powered vuln mgmt platform for prioritization & remediation workflows
AI-powered vuln mgmt platform for prioritization & remediation workflows
Armis Centrix for VIPR Pro is a vulnerability prioritization and remediation platform that consolidates security findings from multiple detection tools into a unified workflow. The platform addresses alert fatigue by grouping millions of alerts into thousands of grouped findings based on common fixes. The system combines real-time threat intelligence with asset context to enable risk-based prioritization. It automates risk assessment through asset profiling and configurable risk scoring to help teams identify exploitable vulnerabilities relevant to their environment. VIPR Pro extends beyond traditional host vulnerabilities to include security issues from cloud, code, and application security findings. The platform provides end-to-end remediation workflows that include consolidating findings, assigning ownership, and tracking resolution progress. The solution uses AI-powered analysis to contextualize findings and determine which exposures pose the greatest risk based on both technical environment and business impact. It bridges the gap between security teams identifying risks and teams responsible for fixing them. The platform supports continuous threat exposure management programs and provides visibility across fragmented security tools and domains. It aims to transform vulnerability management from a reactive process into a proactive, risk-driven strategy with measurable risk reduction outcomes.
Common questions about Armis Centrix™ for VIPR Pro including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Armis Centrix™ for VIPR Pro is AI-powered vuln mgmt platform for prioritization & remediation workflows developed by Armis. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Vulnerability Prioritization.
AI-powered security officer for CTEM platforms providing threat insights
AI-driven CTEM platform for continuous threat exposure management
CTEM platform combining pentesting, DAST, and attack surface mapping
AI-driven threat exposure mgmt platform for vuln discovery & prioritization
Platform for prioritizing and remediating security exposures across tools
Get strategic cybersecurity insights in your inbox