NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management
Exposure mgmt platform combining EASM, PTaaS, VAPT, BAS & VPT capabilities
NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management Description
NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management is a comprehensive exposure management solution that combines multiple security assessment capabilities into a unified platform. The product integrates External Attack Surface Management (EASM), Penetration Testing as a Service (PTaaS), Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT), Breach and Attack Simulation (BAS), and Vulnerability Prioritization and Testing (VPT) to help organizations identify and mitigate security risks across their digital ecosystem. The platform provides continuous monitoring and assessment of an organization's attack surface, enabling security teams to discover exposed assets, test security controls, and prioritize remediation efforts. By combining automated scanning with manual testing services, the solution offers both breadth and depth in security assessment coverage. NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management is designed to help organizations reduce their overall threat exposure by providing visibility into security weaknesses across their entire digital infrastructure, including on-premises, cloud, and hybrid environments. The platform supports enterprise and service provider environments with capabilities for managing security posture across complex IT ecosystems.
NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management FAQ
Common questions about NSFOCUS Continuous Threat Exposure Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.
