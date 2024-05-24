Strobes Risk Based Vulnerability Management
Strobes Risk Based Vulnerability Management
Strobes Risk Based Vulnerability Management Description
Strobes Risk Based Vulnerability Management is a platform that consolidates vulnerability data from multiple security tools and sources into a unified view. The platform aggregates findings from vulnerability scanners, SAST, DAST, network scanners, internal security teams, external security vendors, and bug bounty programs through over 100 connectors. The system performs deduplication analysis on ingested vulnerability data to reduce the volume of findings. It prioritizes vulnerabilities based on exploitability, business impact, and threat intelligence rather than relying solely on severity scores. The platform claims accuracy greater than 90% in identifying the top 3% of critical assets in an attack landscape. The platform manages the complete vulnerability lifecycle from discovery to remediation with tracking, reporting, and accountability features. It includes automated workflows for tasks such as quarterly scans, JIRA ticket creation, and CI/CD pipeline-triggered remote scans. Remediation status can be monitored in real time with visibility into progress across vulnerabilities. The platform supports multiple asset types including business units, vendors, subsidiaries, and external entities. It provides customizable reports for executives covering security health risk, organization risk score, and resolution time metrics. The system incorporates emerging threat intelligence to continuously adapt prioritization based on new attack vectors.
