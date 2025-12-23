Siemba Continuous Threat Exposure Management Logo

Siemba Continuous Threat Exposure Management

CTEM platform combining pentesting, DAST, and attack surface mapping

Vulnerability Management
Commercial
Visit website
1
0

Siemba Continuous Threat Exposure Management Description

Siemba Continuous Threat Exposure Management is a platform that combines multiple security testing and monitoring capabilities into a unified system. The platform includes external attack surface mapping (EASM) to discover and monitor internet-facing assets, AI-driven vulnerability assessment (GenVA) for detecting and prioritizing security gaps, and automated dynamic application security testing (GenPT) that simulates real-world attacks. The platform offers penetration testing as a service (PTaaS) for enterprise environments and continuous threat exposure management (CTEM) across internal and external digital environments. It includes an AI Security Officer (AISO) component that provides real-time insights and risk-based decision support. The system performs automated vulnerability discovery, attack surface mapping, and provides prioritization for remediation efforts. It monitors SSL/TLS certificate expiration, tracks mean time to remediation (MTTR) for vulnerabilities, identifies exploitable vulnerabilities with public exploits, and detects zero-day vulnerabilities and unpatched systems. The platform is designed to support security operations, application security, compliance, and risk management teams. It is available through AWS Marketplace and offers both free trial and commercial deployment options.

Siemba Continuous Threat Exposure Management FAQ

Common questions about Siemba Continuous Threat Exposure Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Siemba Continuous Threat Exposure Management is CTEM platform combining pentesting, DAST, and attack surface mapping developed by Siemba. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with AI Powered Security, Attack Surface Mapping, Continuous Monitoring.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
489
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
451
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
191
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
165
Guides
Comprehensive cybersecurity guides, best practices documentation, and implementation tutorials for security professionals.
100
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →