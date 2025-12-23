Siemba Continuous Threat Exposure Management
Siemba Continuous Threat Exposure Management Description
Siemba Continuous Threat Exposure Management is a platform that combines multiple security testing and monitoring capabilities into a unified system. The platform includes external attack surface mapping (EASM) to discover and monitor internet-facing assets, AI-driven vulnerability assessment (GenVA) for detecting and prioritizing security gaps, and automated dynamic application security testing (GenPT) that simulates real-world attacks. The platform offers penetration testing as a service (PTaaS) for enterprise environments and continuous threat exposure management (CTEM) across internal and external digital environments. It includes an AI Security Officer (AISO) component that provides real-time insights and risk-based decision support. The system performs automated vulnerability discovery, attack surface mapping, and provides prioritization for remediation efforts. It monitors SSL/TLS certificate expiration, tracks mean time to remediation (MTTR) for vulnerabilities, identifies exploitable vulnerabilities with public exploits, and detects zero-day vulnerabilities and unpatched systems. The platform is designed to support security operations, application security, compliance, and risk management teams. It is available through AWS Marketplace and offers both free trial and commercial deployment options.
