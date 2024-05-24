Strobes Integrated Cybersecurity Platform
Strobes Integrated Cybersecurity Platform
Strobes Integrated Cybersecurity Platform Description
Strobes Integrated Cybersecurity Platform is a continuous threat exposure management solution that combines Attack Surface Management, Penetration Testing-as-a-Service, and Risk-Based Vulnerability Management capabilities. The platform provides asset discovery and management at scale, enabling organizations to identify and catalog digital assets across their enterprise. It includes functionality to identify critical assets and integrates with Configuration Management Databases and cloud providers for unified asset visibility. The vulnerability scanning and management component detects misconfigurations and vulnerabilities, aggregates vulnerability data from multiple sources into a centralized location, and uses advanced filtering to accelerate the vulnerability management process. For risk prioritization, the platform employs 3D correlation analysis to evaluate threats based on multiple factors and provides guided remediation recommendations to direct mitigation efforts. Integration capabilities include connections with commercial vulnerability scanners for vulnerability aggregation, and automated vulnerability reporting to ticketing platforms. The platform supports customized dashboards tailored to specific roles or objectives and enables real-time alerts through communication channels including Slack, Microsoft Teams, email, and outgoing webhooks.
