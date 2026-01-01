Top picks: Orca Cloud Vulnerability Management, Faraday All-in-One, Nucleus Vulnerability Intelligence Platform — plus 45 more compared.Threat & Vulnerability Management
Evaluating DentiGrid alternatives comes down to matching Threat & Vulnerability Management capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
DentiGrid is a commercial Vulnerability Assessment tool developed by DentiSystems. Security professionals most commonly compare it with Orca Cloud Vulnerability Management, Faraday All-in-One, Nucleus Vulnerability Intelligence Platform, Layer Seven Security Cybersecurity Extension for SAP Solutions, and ASPIA Automated Vulnerability Management System. All 48 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to DentiGrid, including their key features and shared capabilities.
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
All-in-one platform for vuln mgmt, red team ops, and attack surface mgmt
Centralized vuln intelligence platform with aggregation and risk prioritization
Cybersecurity protection platform for SAP systems including S/4HANA and HANA
Automated vuln mgmt platform for discovery, prioritization & remediation
Vulnerability mgmt platform integrating scanner data with risk workflows
Managed service for discovering, assessing, and hardening digital risks
Risk-based vuln mgmt platform with asset context & threat intelligence
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
All-in-one platform for vuln mgmt, red team ops, and attack surface mgmt
Centralized vuln intelligence platform with aggregation and risk prioritization
Cybersecurity protection platform for SAP systems including S/4HANA and HANA
Automated vuln mgmt platform for discovery, prioritization & remediation
Vulnerability mgmt platform integrating scanner data with risk workflows
Managed service for discovering, assessing, and hardening digital risks
Risk-based vuln mgmt platform with asset context & threat intelligence
Vulnerability assessment platform with phishing detection and data leak monitoring
Centralized dashboard for aggregating & visualizing OpenVAS scan data
Integrated platform for ASM, PTaaS, and RBVM for threat exposure mgmt.
Agent-based server security monitoring with vulnerability and compliance scanning
CTEM platform for vuln prioritization, remediation automation & reporting
Centralized vulnerability intelligence platform with CVE data and risk scoring
AD security platform mapping attack paths and misconfigurations in AD environments
VMaaS platform unifying cloud, endpoint & OT vuln scans with CVE prioritization.
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Unified cyber hygiene platform for hardening, PAM, asset mgmt & vuln assessment
IT risk mgmt toolkit for network assessment, vuln scanning & compliance
VM solution with AI-driven prioritization and automated remediation workflows
Risk-based vulnerability management platform for scanning and prioritization
Continuous vulnerability assessment and network discovery via endpoint agents
Agentless VM scanning for production environments to detect vulnerabilities
AI-powered vulnerability assessment engine for threat prioritization
Visualizes attack paths from threat sources to critical business assets
Automated vulnerability scanning and management tool for network security
Cloud-based vulnerability assessment and patch management platform
Continuous vulnerability detection and prioritization using CVE database
Automated vulnerability scanning platform for on-prem, cloud, and apps
Cloud security scanning platform for vulnerability and misconfiguration detection
Threat intel platform for prioritizing vulnerabilities based on attacker TTPs
Centralized management platform for Greenbone vulnerability management systems
Cloud-native patch management with risk-based prioritization and automation
Risk-based vuln mgmt platform prioritizing threats using contextual intel
Risk-based vulnerability mgmt for networks & cloud with threat intel scoring
Endpoint vulnerability scanning and assessment for businesses and MSPs
Vulnerability mgmt solution that prioritizes vulnerabilities based on context
Network vulnerability scanning with human validation and risk-based scoring
Cloud-based network assessment tool with automated scanning and reporting
Unified vuln mgmt platform aggregating data from multiple scanners
Proactive vulnerability alert & remediation service for Tanium platform users
Vulnerability and compliance assessment tool for endpoints and systems
Full-stack vuln remediation suite with patch mgmt & patchless protection
AI-native vuln prioritization platform using attacker-driven approach
Continuous vuln discovery & risk-based prioritization platform
Cloud and local Active Directory auditing for MSPs
Risk assessment platform for MSPs to evaluate client IT environments
Multi-tenant vulnerability mgmt platform for MSPs with scanning & compliance
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to DentiGrid.
The most popular alternatives to DentiGrid include Orca Cloud Vulnerability Management, Faraday All-in-One, Nucleus Vulnerability Intelligence Platform, Layer Seven Security Cybersecurity Extension for SAP Solutions, and ASPIA Automated Vulnerability Management System. These Vulnerability Assessment tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 48 alternatives to DentiGrid listed on CybersecTools, all within the Vulnerability Assessment category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
DentiGrid is a commercial Vulnerability Assessment tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
DentiGrid is a Vulnerability Assessment tool within the broader Threat & Vulnerability Management category. It is used by security professionals for vulnerability assessment capabilities and can be compared against 48 similar tools.