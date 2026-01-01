Top picks: Feha GRC Platform, Complyance, COMPLYAN — plus 45 more compared.GRC
Evaluating Datagrasp alternatives comes down to matching GRC capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Datagrasp is a commercial Governance Risk and Compliance Platforms tool developed by Datagrasp. Security professionals most commonly compare it with Feha GRC Platform, Complyance, COMPLYAN, Security & Compliance Platform, and Hicomply Platform. All 48 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to Datagrasp, including their key features and shared capabilities.
AI-assisted GRC platform for compliance, risk, and vendor management.
AI-powered enterprise GRC platform for compliance, risk, and policy mgmt.
Shares 3 capabilities with Datagrasp: Security Policy, Third Party Security, AI Compliance
All-in-one GRC SaaS platform for cybersecurity compliance & data privacy.
Unified GRC platform for security, privacy, and compliance management.
GRC platform for privacy, risk, policy, and compliance management.
AI-driven GRC platform monitoring 40+ compliance frameworks in real time.
AI-driven GRC platform for risk, compliance, audit, cyber, and resilience mgmt.
Cloud platform for financial reporting, risk management, and sustainability
AI-assisted GRC platform for compliance, risk, and vendor management.
AI-powered enterprise GRC platform for compliance, risk, and policy mgmt.
All-in-one GRC SaaS platform for cybersecurity compliance & data privacy.
Unified GRC platform for security, privacy, and compliance management.
GRC platform for privacy, risk, policy, and compliance management.
AI-driven GRC platform monitoring 40+ compliance frameworks in real time.
AI-driven GRC platform for risk, compliance, audit, cyber, and resilience mgmt.
Cloud platform for financial reporting, risk management, and sustainability
GRC platform for security program mgmt & multi-framework compliance.
AI-driven unified platform for GRC, attack surface mgmt, and cloud security
Platform for AI governance, privacy, risk, data, and compliance management
AI-powered GRC platform for compliance, risk, audit, and third-party risk mgmt.
AI-powered GRC platform automating compliance, audit prep, and control monitoring
Enterprise resilience platform for risk, compliance, security & incident mgmt.
Cyber GRC platform with continuous compliance assessment and authorization
Unified GRC platform with AI-powered analytics for risk, audit, and compliance
Unified platform for identity and data security across hybrid environments
Next-gen GRC platform with AI-powered threat modeling and compliance automation
GRC platform for compliance, risk, vendor mgmt with automated evidence collection
AI-powered GRC & security ops platform for CISOs automating compliance workflows.
All-in-one cybersecurity platform with 12 bundled tools for SMBs.
GRC automation platform for compliance, risk, access, and asset mgmt.
All-in-one cybersecurity & compliance platform for MSPs serving SMBs.
Platform for managing org-wide data privacy and security compliance programs.
Unified security platform for vendor mgmt, compliance, risk, and pen testing.
Unified security program mgmt platform covering risk, compliance, assets & TPRM.
AI-powered GRC platform for managing risk, compliance, and audit functions
Enterprise Security Risk Posture Mgmt platform for automated GRC & SPM
AI-powered GRC platform for governance, risk, compliance, and audit management
GRC platform for managing risk, compliance, audit, and privacy activities
Integrated GRC platform for risk, compliance, ethics, and whistleblowing mgmt.
AI-powered GRC platform for risk, compliance, audit, and vendor management
GRC platform for risk, compliance, audit, and policy management
AI-powered GRC platform for risk, quality, compliance, audit, and workforce mgmt.
AI-driven GRC platform for compliance, risk mgmt, and governance automation
Framework for assessing, designing, and implementing cybersecurity programs
AI-powered GRC platform for governance, risk, and compliance management
AI-Ready Governance Platform for data privacy, risk mgmt, and compliance
Cloud-based ERM platform for risk identification, assessment, mitigation & monitoring
Risk-based internal audit planning and scoping software for audit management
Cyber GRC platform for automating risk, compliance, and audit processes
GRC platform for consultants/MSSPs to automate compliance risk management
Unified GRC platform for risk, audit, and compliance management
Centralized platform for managing risk, cyber, and compliance programs
GRC platform for governance, risk, and compliance management
Healthcare cyber risk mgmt & HIPAA compliance software platform
Managed GRC & privacy services combining advisory, oversight, and platform tech.
GRC automation platform for compliance, risk, and security control management
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to Datagrasp.
The most popular alternatives to Datagrasp include Feha GRC Platform, Complyance, COMPLYAN, Security & Compliance Platform, and Hicomply Platform. These Governance Risk and Compliance Platforms tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 48 alternatives to Datagrasp listed on CybersecTools, all within the Governance Risk and Compliance Platforms category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
Datagrasp is a commercial Governance Risk and Compliance Platforms tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
Datagrasp is a Governance Risk and Compliance Platforms tool within the broader GRC category. It is used by security professionals for governance risk and compliance platforms capabilities and can be compared against 48 similar tools.