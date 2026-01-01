Top picks: Orca Security CSPM, Orca Security Multi-Cloud Compliance, Vulneri CSPM — plus 45 more compared.Cloud Security
Evaluating Turbot alternatives comes down to matching Cloud Security capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Turbot is a commercial Cloud Security Posture Management tool developed by Turbot. Security professionals most commonly compare it with Orca Security CSPM, Orca Security Multi-Cloud Compliance, Vulneri CSPM, Cyscale Cloud Security Posture Management, and Plexicus Cloud Security Posture Management. All 48 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to Turbot, including their key features and shared capabilities.
CSPM solution for multi-cloud misconfiguration detection and compliance mgmt
Shares 4 capabilities with Turbot: Azure, GCP, AWS, Misconfiguration
Multi-cloud compliance platform with 150+ frameworks and CIS benchmarks
Agentless CSPM for AWS, Azure, GCP & OCI with continuous config monitoring.
Shares 6 capabilities with Turbot: Azure, Cloud Native, GCP, AWS +2 more
CSPM tool for multi-cloud misconfiguration detection and compliance monitoring
Shares 4 capabilities with Turbot: Azure, GCP, AWS, Misconfiguration
CSPM platform for detecting misconfigurations & compliance gaps across clouds
Shares 4 capabilities with Turbot: Azure, GCP, AWS, Misconfiguration
Cloud security posture mgmt with CIEM, compliance mapping & threat detection
Shares 4 capabilities with Turbot: Azure, GCP, AWS, Misconfiguration
AI-driven CSPM for multi-cloud risk detection and compliance monitoring
Shares 4 capabilities with Turbot: Azure, GCP, AWS, Misconfiguration
CSPM solution for multi-cloud visibility, compliance, and misconfiguration mgmt
Shares 4 capabilities with Turbot: Azure, GCP, AWS, Misconfiguration
CSPM solution for multi-cloud misconfiguration detection and compliance mgmt
Multi-cloud compliance platform with 150+ frameworks and CIS benchmarks
Agentless CSPM for AWS, Azure, GCP & OCI with continuous config monitoring.
CSPM tool for multi-cloud misconfiguration detection and compliance monitoring
CSPM platform for detecting misconfigurations & compliance gaps across clouds
Cloud security posture mgmt with CIEM, compliance mapping & threat detection
AI-driven CSPM for multi-cloud risk detection and compliance monitoring
CSPM solution for multi-cloud visibility, compliance, and misconfiguration mgmt
Cloud security platform for compliance, event analytics, and asset monitoring
Real-time CSPM for multi-cloud security risk identification and remediation
CSPM tool for continuous vulnerability scanning across cloud providers
CSPM solution for multi-cloud security monitoring and misconfiguration detection
Managed multi-cloud security posture mgmt SaaS for AWS, GCP, and Azure.
End-to-end IaC automation platform for Terraform governance & cloud resilience.
CSPM tool for AWS, Azure, and GCP with misconfig detection and compliance
AI-driven multi-cloud assessment platform for security & compliance evaluation
Preemptive cloud defense platform using native controls for multi-cloud
Cloud security audit service for AWS, Azure, and GCP infrastructure
Multi-tenant security & compliance mgmt platform for hybrid cloud.
Multi-cloud security audit and health monitoring platform with compliance mgmt
Continuous cloud security monitoring & compliance for AWS and Azure.
Managed cloud security services for AWS, Azure, and GCP environments
Cloud security asset exposure management and visibility platform
Agentless CSPM for continuous misconfiguration detection across multi-cloud.
Cloud security scanner that finds & fixes 383+ misconfigs across major cloud providers.
Free cloud storage security scanner for AWS, Azure, and GCP environments
Cloud & database asset intelligence platform for visibility & compliance
Cloud security posture management platform for risk identification
CSPM platform for multi-cloud security monitoring and misconfiguration detection
Multi-cloud CSPM tool for misconfiguration detection, compliance & remediation.
AI-native cloud governance platform for cost optimization and compliance
CSPM solution providing real-time cloud risk visibility and prioritization
Managed CSPM service for cloud environment security assessment and hardening
Cyber risk mgmt & compliance for VMware Cloud Foundation private clouds
CSPM tool that audits cloud environments for misconfigurations and compliance
CSPM tool with runtime threat detection, ML models, and auto-remediation.
CSPM solution for detecting and remediating cloud misconfigurations.
Multi-cloud governance, compliance, and security platform with AI pentesting.
A command-line security auditing tool that performs Lynis-based security assessments across AWS, GCP, Azure, and DigitalOcean cloud platforms.
CloudSploit by Aqua is an open-source multi-cloud security scanning tool that detects security risks and compliance issues across AWS, Azure, GCP, OCI, and GitHub platforms.
Scout Suite is an open source multi-cloud security auditing tool that gathers configuration data via cloud provider APIs to identify risks and provide visibility into cloud attack surfaces.
An open-source policy-as-code platform that analyzes multi-cloud and SaaS environments using SQL and YAML policies with GPT integration for security, cost, and architecture assessments.
Prowler is an open source multi-cloud security assessment tool that performs audits, compliance checks, and security evaluations across AWS, Azure, GCP, and Kubernetes environments.
Security Monkey monitors AWS, GCP, and OpenStack environments for policy changes and insecure configurations, providing historical tracking and alerting capabilities through a centralized interface.
Cloud Custodian is a YAML-based rules engine that manages and enforces security, compliance, and cost optimization policies across AWS, Azure, and GCP cloud environments in real-time.
IaC scanning tool for Terraform, CloudFormation, and Kubernetes configurations
Multi-cloud network security policy management and risk detection platform
Unified cloud security operations platform for multicloud workload protection
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to Turbot.
The most popular alternatives to Turbot include Orca Security CSPM, Orca Security Multi-Cloud Compliance, Vulneri CSPM, Cyscale Cloud Security Posture Management, and Plexicus Cloud Security Posture Management. These Cloud Security Posture Management tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 48 alternatives to Turbot listed on CybersecTools, all within the Cloud Security Posture Management category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
Turbot is a commercial Cloud Security Posture Management tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
Turbot is a Cloud Security Posture Management tool within the broader Cloud Security category. It is used by security professionals for cloud security posture management capabilities and can be compared against 48 similar tools.