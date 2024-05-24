Group-IB Cloud Security Posture Management
CSPM tool that audits cloud environments for misconfigurations and compliance
Group-IB Cloud Security Posture Management Description
Group-IB Cloud Security Posture Management is a cloud security tool that continuously audits cloud environments to identify misconfigurations and compliance gaps. The platform provides agentless monitoring across multiple cloud platforms including AWS, Azure, GCP, and Alibaba Cloud. The tool performs automated discovery of cloud assets, configurations, and software inventory. It evaluates security posture against industry-standard benchmarks including CIS 8.1 and NIST 800-53. Misconfigurations are categorized by severity and mapped to policy areas with filtering capabilities for critical compliance areas. The platform includes CI/CD misconfiguration checks for AWS services including CodeBuild, CodeDeploy, and CodePipeline. It integrates exposure data from Group-IB Attack Surface Management and threat context from Group-IB Threat Intelligence to prioritize risks based on real-world exploitability. The solution provides software inventory tracking and vulnerability awareness capabilities. Findings can be exported via API or as Excel files for remediation, audit preparation, or investigation purposes. The platform operates through a single portal without requiring agents to be deployed in cloud environments. The tool is designed to support use cases including cloud risk visibility and prioritization, audit preparation, DevSecOps enablement, and vulnerability management support.
