Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM)
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM)
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) Description
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) is a cloud security solution that provides continuous monitoring and governance across multi-cloud environments. The platform identifies misconfigurations, vulnerabilities, and policy drift in real time across cloud infrastructure. The solution offers comprehensive visibility into cloud assets across multiple providers, automatically mapping resources, workloads, and configurations. It performs continuous compliance monitoring against regulatory frameworks including GDPR, HIPAA, and PCI-DSS, generating audit-ready reports. The platform detects risky cloud configurations such as publicly exposed storage buckets, overly permissive IAM roles, and unsafe network rules. It uses intelligence-backed risk scoring to prioritize remediation efforts. The solution supports agentless deployment across AWS, Azure, and GCP environments. Cyble CSPM operates through a five-stage workflow: discovering and auto-inventorying cloud assets across subscriptions and regions, assessing configurations against best practices and compliance standards, prioritizing high-risk issues using context-driven scoring, triggering automated fixes or assigning remediation tasks, and generating compliance-ready posture and risk reports. The platform integrates with CI/CD pipelines, cloud APIs, ticketing systems, and SIEM/SOAR platforms to enable automated cloud governance. It provides a unified dashboard for viewing cloud assets, risks, compliance posture, and remediation activities across hybrid and multi-cloud deployments.
Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) FAQ
Common questions about Cyble Cloud Security Posture Management (CSPM) including features, pricing, alternatives, and user reviews.
