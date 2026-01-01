Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) Logo

Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM)

CSPM solution providing real-time cloud risk visibility and prioritization

Cloud Security
Commercial
Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) Description

Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) is a cloud security solution that provides visibility into cloud infrastructure risks and compliance violations. The platform uses a graph-based data engine that connects signals across cloud services, configurations, identities, and runtime activity to identify and prioritize security risks. The solution continuously ingests and correlates data from cloud APIs, configurations, identity permissions, and runtime insights to provide context about what is actually in use and exposed in production environments. It maintains a dynamic inventory of cloud resources enriched with compliance violations, vulnerabilities, and IAM misconfigurations. Key capabilities include attack path analysis that visualizes risks and exploitable links across resources, real-time detection of lateral movement, and the ability to search for risky patterns. The platform includes Sysdig Sage, an AI-powered interface that allows users to query security data using natural language questions. The solution supports continuous compliance assessments and automated remediation workflows. It combines runtime context with static security assessments to reduce alert fatigue and help teams focus on high-impact risks. Users can define custom risk patterns based on adaptive queries tailored to their specific cloud environments.

Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) FAQ

Common questions about Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Sysdig Cloud Security Posture Management (CSPM) is CSPM solution providing real-time cloud risk visibility and prioritization developed by Sysdig. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with AI Powered Security, Attack Paths, CSPM.

