Orca Security Multi-Cloud Compliance
Multi-cloud compliance platform with 150+ frameworks and CIS benchmarks
Orca Security Multi-Cloud Compliance Description
Orca Security Multi-Cloud Compliance is an agentless cloud security platform that provides continuous compliance monitoring across AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud, and Oracle Cloud. The platform deploys in minutes and provides 100% coverage of cloud estates without requiring agents. The solution performs compliance checks across cloud workloads, configurations, identities, and data. It supports over 150 compliance frameworks and CIS benchmarks, including PCI-DSS, GDPR, HIPAA, SOC 2, CCPA, and ISO 27001. Users can create custom compliance frameworks by using existing templates, building from scratch, or combining rules from multiple frameworks. The platform scans for sensitive data including PII stored in managed, self-hosted, and shadow data stores. It provides risk prioritization to address issues affecting sensitive data and business-critical assets first. Compliance checks extend across the full software development lifecycle, including IaC templates, container images, and container registries. The solution offers automated and AI-powered guided remediation capabilities. It generates compliance reports in CSV, JSON, and PDF formats with customization options for internal stakeholders and auditors. Reports can be scheduled or generated ad hoc and shared through multiple channels.
