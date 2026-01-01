Orca Security Multi-Cloud Compliance Logo

Orca Security Multi-Cloud Compliance

Multi-cloud compliance platform with 150+ frameworks and CIS benchmarks

Cloud Security
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Orca Security Multi-Cloud Compliance Description

Orca Security Multi-Cloud Compliance is an agentless cloud security platform that provides continuous compliance monitoring across AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud, and Oracle Cloud. The platform deploys in minutes and provides 100% coverage of cloud estates without requiring agents. The solution performs compliance checks across cloud workloads, configurations, identities, and data. It supports over 150 compliance frameworks and CIS benchmarks, including PCI-DSS, GDPR, HIPAA, SOC 2, CCPA, and ISO 27001. Users can create custom compliance frameworks by using existing templates, building from scratch, or combining rules from multiple frameworks. The platform scans for sensitive data including PII stored in managed, self-hosted, and shadow data stores. It provides risk prioritization to address issues affecting sensitive data and business-critical assets first. Compliance checks extend across the full software development lifecycle, including IaC templates, container images, and container registries. The solution offers automated and AI-powered guided remediation capabilities. It generates compliance reports in CSV, JSON, and PDF formats with customization options for internal stakeholders and auditors. Reports can be scheduled or generated ad hoc and shared through multiple channels.

Orca Security Multi-Cloud Compliance FAQ

Common questions about Orca Security Multi-Cloud Compliance including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Orca Security Multi-Cloud Compliance is Multi-cloud compliance platform with 150+ frameworks and CIS benchmarks developed by Orca Security. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with AWS, Azure, CSPM.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →