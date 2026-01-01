Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) Logo

Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM)

CSPM solution for multi-cloud misconfiguration detection and compliance mgmt

Cloud Security
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) Description

Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) is a cloud security platform that monitors cloud environments for misconfigurations, policy violations, and compliance risks. The solution consolidates cloud workload security, configuration management, identity and entitlement security, container security, sensitive data discovery, and detection and response capabilities across the software development lifecycle. The platform provides continuous monitoring across multi-cloud environments including AWS, Azure, and GCP. It includes over 2,500 configuration controls across 10+ categories such as authentication, data protection, logging and monitoring, network configurations, Kubernetes configurations, and system integrity. The solution checks configurations against more than 150 industry and regulatory frameworks including CIS benchmarks, PCI-DSS, GDPR, HIPAA, and CCPA. Orca identifies and prioritizes attack paths by analyzing risk combinations across cloud workloads, configurations, and identities. The platform presents potential attack paths in visual graphs and indicates which risks need remediation to break multiple attack paths. It discovers sensitive data such as PII in cloud environments and identifies when data is vulnerable through exploitation paths. The solution offers automated remediation capabilities and AI-generated remediation instructions. Users can configure automation rules for immediate risk remediation or generate remediation code for command line interfaces and Infrastructure as Code tools. The platform includes natural language search functionality that allows users to query their cloud environment using plain language questions.

Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) FAQ

Common questions about Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) is CSPM solution for multi-cloud misconfiguration detection and compliance mgmt developed by Orca Security. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with AWS, Attack Paths, Azure.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →