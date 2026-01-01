Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM)
Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM)
Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) Description
Orca Security Cloud Security Posture Management (CSPM) is a cloud security platform that monitors cloud environments for misconfigurations, policy violations, and compliance risks. The solution consolidates cloud workload security, configuration management, identity and entitlement security, container security, sensitive data discovery, and detection and response capabilities across the software development lifecycle. The platform provides continuous monitoring across multi-cloud environments including AWS, Azure, and GCP. It includes over 2,500 configuration controls across 10+ categories such as authentication, data protection, logging and monitoring, network configurations, Kubernetes configurations, and system integrity. The solution checks configurations against more than 150 industry and regulatory frameworks including CIS benchmarks, PCI-DSS, GDPR, HIPAA, and CCPA. Orca identifies and prioritizes attack paths by analyzing risk combinations across cloud workloads, configurations, and identities. The platform presents potential attack paths in visual graphs and indicates which risks need remediation to break multiple attack paths. It discovers sensitive data such as PII in cloud environments and identifies when data is vulnerable through exploitation paths. The solution offers automated remediation capabilities and AI-generated remediation instructions. Users can configure automation rules for immediate risk remediation or generate remediation code for command line interfaces and Infrastructure as Code tools. The platform includes natural language search functionality that allows users to query their cloud environment using plain language questions.
