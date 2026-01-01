Top picks: Shift Security, Vulneri TPRM, Exiger — plus 45 more compared.GRC
Evaluating Magnitude TPRM Platform alternatives comes down to matching GRC capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Magnitude TPRM Platform is a commercial Third-Party Risk Management tool developed by Magnitude. Security professionals most commonly compare it with Shift Security, Vulneri TPRM, Exiger, Certa TPRM, and 3rdcomply. All 48 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to Magnitude TPRM Platform, including their key features and shared capabilities.
Agentic TPRM platform automating vendor risk across the full third-party lifecycle.
Shares 5 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Workflow, Supply Chain Security, Visibility, Third Party Security +1 more
Continuous TPRM platform for vendor risk visibility, monitoring & remediation.
Shares 5 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Supply Chain Security, Continuous Testing, Visibility, Security Questionnaires +1 more
AI platform for supply chain visibility, TPRM, and compliance mgmt.
Shares 5 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Supply Chain Security, Visibility, Supply Chain, Third Party Security +1 more
AI-powered TPRM platform managing third-party risk across full lifecycle.
Shares 5 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Workflow, Supply Chain Security, Supply Chain, Security Questionnaires +1 more
AI-powered platform for automating third-party vendor risk assessments.
Shares 4 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Workflow, Security Questionnaires, Third Party Security, AI Governance
Continuous vendor risk mgmt platform with auto discovery and 24/7 monitoring.
Shares 5 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Supply Chain Security, Continuous Testing, Visibility, Supply Chain +1 more
Panorays is a third-party cyber risk management platform that combines external attack surface monitoring with automated security questionnaires to assess, remediate, and continuously monitor vendor security postures.
Shares 3 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Supply Chain, Security Questionnaires, Third Party Security
Third-party cyber risk ratings and TPRM platform by Mastercard/RiskRecon.
Shares 4 capabilities with Magnitude TPRM Platform: Supply Chain Security, Visibility, Supply Chain, Third Party Security
Agentic TPRM platform automating vendor risk across the full third-party lifecycle.
Continuous TPRM platform for vendor risk visibility, monitoring & remediation.
AI platform for supply chain visibility, TPRM, and compliance mgmt.
AI-powered TPRM platform managing third-party risk across full lifecycle.
AI-powered platform for automating third-party vendor risk assessments.
Continuous vendor risk mgmt platform with auto discovery and 24/7 monitoring.
Panorays is a third-party cyber risk management platform that combines external attack surface monitoring with automated security questionnaires to assess, remediate, and continuously monitor vendor security postures.
Third-party cyber risk ratings and TPRM platform by Mastercard/RiskRecon.
A security solution that identifies and remediates cybersecurity vulnerabilities across third-party ecosystems through continuous monitoring and risk assessment.
Supplier lifecycle management & cyber risk platform for Defense Industrial Base.
AI platform that auto-generates accurate responses to security questionnaires.
TPRM module for logging, tracking, and remediating vendor performance issues.
Vendor risk assessment tool for rating inherent and residual third-party risk.
AI-driven vendor onboarding platform that validates vendor data to prevent payment fraud.
AI-accelerated third-party risk mgmt platform for vendor security oversight
AI-native platform for third-party cyber risk mgmt & vendor assessment
Platform for managing vendor risk across third-party relationships
Platform for assessing and monitoring third-party vendor security risks
Platform for assessing, monitoring, and mitigating vendor and supplier risks
SaaS platform for managing first-party and third-party security risks
Digital questionnaire platform for third-party risk management and vendor assessments
Monitors third-party vendors for supply chain cyber risks and breaches
AI-driven platform to discover, assess, and respond to third-party supply chain risks.
Supply chain security platform for third-party risk visibility and monitoring
AI-powered TPRM platform for continuous vendor risk monitoring and assessment
Third-party risk management platform for healthcare organizations
Third-party evidence-based cyber risk assessment and scorecard platform.
End-to-end supply chain risk management platform with collaborative intel.
AI-powered SaaS platform for supply chain risk mapping and monitoring.
Continuous monitoring platform for third-party supplier and location risks
Third-party risk mgmt platform with real-time insights & supplier collaboration
AI-powered TPRM platform for vendor assessments and security questionnaires
AI-powered platform for automating vendor risk assessment and scoring
Third-party risk mgmt platform for supply chain & vendor security oversight
Automated vendor risk assessment and management platform
Cloud-based platform for continuous third-party & supply chain cyber risk mgmt
Automates third-party vendor risk assessment, monitoring, and compliance mgmt.
Automates third-party due diligence, screening, and risk assessments
Platform for managing third-party vendor risks across the lifecycle
Third-party risk assessment database with 18K+ validated assessments
TPRM platform with continuous attack surface monitoring and auto-validated surveys
Managed third-party risk mgmt service with vendor assessments & compliance
Standardized supplier security assessment framework for third-party risk mgmt.
Collaborative platform for supplier due diligence and supply chain risk mgmt.
AI-powered TPRM platform for vendor assessments and security questionnaires
AI-powered trust center for automating security questionnaires & vendor assessments
Supply chain risk mgmt platform for vendor threat monitoring & prioritization
Real-time third-party cyber risk mgmt platform for supply chain monitoring
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to Magnitude TPRM Platform.
The most popular alternatives to Magnitude TPRM Platform include Shift Security, Vulneri TPRM, Exiger, Certa TPRM, and 3rdcomply. These Third-Party Risk Management tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 48 alternatives to Magnitude TPRM Platform listed on CybersecTools, all within the Third-Party Risk Management category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
Magnitude TPRM Platform is a commercial Third-Party Risk Management tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
Magnitude TPRM Platform is a Third-Party Risk Management tool within the broader GRC category. It is used by security professionals for third-party risk management capabilities and can be compared against 48 similar tools.