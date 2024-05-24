Top Alternatives to FutureFeed NIST 800-171 ComplianceGRC
Platform for NIST 800-171 and CMMC compliance management and documentation
397 Alternatives to FutureFeed NIST 800-171 Compliance
Automated compliance and security platform for SOC 2, ISO 27001, and HIPAA
On-demand access to AWS and ISV compliance reports with time-saving benefits.
Continually audit your AWS usage to simplify risk and compliance assessment.
Automated security design review platform for developers
Compliance automation & vulnerability mgmt for VMware, cloud, Windows & Linux
Cryptographic asset discovery and inventory tool for IBM Z mainframes
Continuous Controls Monitoring platform for cybersecurity control effectiveness
AI-powered compliance automation platform for continuous cyber assurance
Automated compliance and control monitoring platform for enterprise cybersecurity
Climate reporting assessment tool for Dutch organizations across sectors
CCM platform for real-time security controls visibility & compliance monitoring
Regulatory risk mgmt platform for breach response, compliance & AI governance
CMMC Level 1 compliance platform with templates and policy generation
AI-powered cyber compliance platform for security automation and compliance
Compliance automation platform with AI-powered capabilities and monitoring
Website accessibility scanner for ADA/WCAG compliance testing
Cybersecurity compliance platform for breach response and incident management
E-discovery platform for legal hold, collection, processing, and review.
Legal hold management software for e-discovery and data preservation
E-discovery platform for legal hold, data collection, processing, and review
Custodian interview management tool for e-discovery and legal hold processes
In-place preservation tool for e-discovery legal hold obligations
Automates legal hold & data preservation tasks when employee status changes
E-discovery document review platform with AI-powered analysis and automation
FOIA and public records request management platform for government agencies
Automates SOC 2 compliance process with continuous monitoring and audit support
Automates HITRUST CSF compliance with evidence collection and certification.
AI-powered platform for automating security questionnaire responses
Trust Center platform for sharing security docs and compliance info with customers
Automated compliance platform for security frameworks like SOC 2, ISO 27001, HIPAA
Personnel, access, and device compliance management platform
Compliance management solution for regulatory and security requirements
Compliance automation platform integrating security controls into SDLC workflows
Compliance management platform with control rationalization and monitoring
GRC audit automation platform for multi-framework compliance management
Web app pentesting platform for GDPR, HIPAA, PCI-DSS compliance monitoring
AI agent for automating security questionnaires and compliance audits
AI-powered compliance platform for gap assessments and audit documentation
Compliance certification consulting for ISO 27001, PCI-DSS, and other standards
Continuous compliance monitoring and SBOM generation for software supply chain
Web-based audit lifecycle management platform compliant with IIA standards
Cloud compliance monitoring and reporting for 35+ frameworks including SOC 2
AI-powered compliance platform for audit prep and regulatory management
Compliance assessment tool for CIS, ISO 27001/27002, and NIST CSF frameworks
Compliance monitoring platform for hybrid and multi-cloud environments
Platform for defense contractors to achieve CMMC compliance for CUI and FCI
Compliance and license management platform for regulatory requirements
Continuous compliance testing platform with automated pentesting validation
Free web accessibility scanner for WCAG 2.1 compliance testing
Visualizes app connectivity & automates security policy mgmt across hybrid networks
Enterprise compliance management platform for multi-framework assessments
Regulatory & corporate compliance mgmt platform with centralized repository
ESG compliance & reporting platform with built-in frameworks & real-time data
AI-powered regulatory compliance platform for enterprise obligation management
Electronic signature platform with end-to-end encryption and workflows
AI-powered document processing for automating inbound document workflows
Integrated compliance platform for GRC with real-time assessments & reporting
PCI ASV compliance scanning and reporting for merchants
DORA compliance platform for financial entities' operational resilience
Compliance automation platform with 50+ frameworks and evidence collection
Continuous controls monitoring platform with automated evidence generation
Unified audit platform for multi-framework compliance assessment and reporting
Continuous compliance monitoring and management for PCI DSS, ISO, SOC, HITRUST
AI-powered claims management software for insurance claims lifecycle
AI-powered claims audit software for insurance compliance and performance mgmt.
Platform for continuous control monitoring and security program automation
Compliance management software for regulatory tracking and risk assessment
Audit management platform for planning, tracking, and reporting audit lifecycle
Automated GRC platform for compliance tracking and risk management
Automates compliance assessment, monitoring, and control management processes.
Enterprise compliance mgmt platform for multi-framework cybersecurity compliance
Regulatory compliance management platform with AI-powered change monitoring
AI-driven internal audit software for audit lifecycle management and compliance
SOX compliance and internal control management platform with AI automation
Ethics & compliance training platform with microlearning content library
Whistleblowing and case management software for reporting and investigations
Compliance consulting services for program design, assessment, and implementation
Compliance management software for regulatory requirements and control testing
POA&M mgmt software for federal agencies to track security findings & remediation
CMMC 2.0 compliance management platform for DoD contractors
Federal agency GRC platform for OMB A-123 compliance and internal controls
Software for managing regulatory changes, impact assessments, and compliance
Real-time compliance automation platform for hybrid cloud environments
Compliance mgmt platform for evidence collection, policy tracking & reporting
Regulatory compliance mgmt platform for tracking regs & automating workflows
Internal controls management software for SOX and financial reporting compliance
Whistleblower hotline & case mgmt platform for ethics & compliance programs
Cloud-based platform for managing regulatory compliance requirements end-to-end
Automates control testing, evidence collection, and remediation tracking.
Maps cybersecurity controls to regulatory compliance frameworks
PCI DSS compliance services with QSA assessments and vulnerability scanning
PCI DSS compliance services and consulting for payment card security
Compliance management platform for regulatory adherence and policy control
ISO/IEC 42001:2023 certification services for AI management systems
Managed GRC service for compliance frameworks with assessments and portal
CPRA/CCPA compliance audit and consulting services
AI-driven compliance automation platform for continuous audit readiness
AI-powered public trust center for security questionnaires and compliance
Automated compliance platform for EU standards like NIS2, ISO 27001, TISAX
PCI-DSS compliance automation platform with AI-powered evidence collection
AI-powered GDPR compliance platform with automated evidence collection
SOC 2 compliance platform with automated evidence collection and audit support
AI-powered software for automating security questionnaire responses
AI-powered audit automation platform for IT compliance and regulatory audits
ISO 27001 certification and audit services for ISMS implementation
HIPAA compliance assessment and validation services for healthcare orgs
GDPR compliance assessment and advisory services for EU data protection
AI-powered audit management platform for compliance audits and certifications
CCPA/CPRA compliance assessment and advisory services for California privacy laws
Compliance & fraud oversight platform for sponsor banks managing fintech programs
Automated compliance configuration and deployment for security frameworks
Automates control oversight and monitors transactions for compliance risks
PCI DSS compliance platform with ASV scanning, pen testing, and reporting
Controls maturity assessment platform for compliance & risk management
Compliance automation platform for regulatory & policy obligation management
Privacy incident response platform for regulatory risk management
Security questionnaire automation and compliance documentation management platform
IT lifecycle services focused on sustainable IT and circular economy
Bundled SOC 2 compliance solution with GRC platform and advisory services
Multi-framework compliance mgmt platform unifying controls across standards
NIST Cybersecurity Framework implementation and compliance consulting services
AML/CTF compliance platform with automated screening and transaction monitoring
NIS 2 directive compliance consulting and preparation services
SaaS compliance management solution for regulatory and security standards
Whistleblower channel & internal info system for EU Directive compliance
Security compliance mgmt platform for IT risk detection and remediation
DORA compliance platform for financial institutions' cyber resilience
AI-powered platform for compliance, risk mgmt, and vendor security assessments
Cybersecurity control framework for cloud computing with 197 control objectives
Vendor-agnostic framework with 243 controls for secure cloud-based AI systems
IT compliance management platform for cloud environments
Managed service for CMMC Level 2 compliance for DoD contractors
Online training course for GDPR compliance fundamentals and certification
IT audit and compliance tool with agentless mapping and automated assessments
Compliance platform for KYC, KYB, AML, and regulatory requirements
IT risk assessment and compliance management platform delivered from cloud
Cloud-based HIPAA compliance software for healthcare organizations
NIST compliance software for healthcare providers to automate assessments
Compliance management platform supporting 100+ frameworks including ISO 27001
Cybersecurity rating and labeling system for ICT services
Active Directory auditing tool for tracking changes, events, and user behavior
Compliance mgmt platform with auditing, permissions remediation & threat detection
SBOM management platform for software supply chain compliance and governance
HIPAA compliance services for healthcare orgs including risk assessments
Compliance management dashboard for PCI DSS audit preparation and evidence
Automated PCI DSS Self-Assessment Questionnaire (SAQ) management solution
In-house security team for Relativity's legal tech platform and data protection
ISO/IEC 27001 ISMS implementation training and certification boot camp
Training course for ISC2 CGRC certification in governance, risk, and compliance
4-day training course on FISMA compliance and RMF for federal systems
Continuous controls monitoring solution for SAP business processes
CMMC compliance services for DoD contractors at Level 1 and Level 2
Compliance readiness service for Cyber Essentials & ISO 27001 certification
PCI DSS 4.0.1 compliance solution for website payment page security
Modular compliance mgmt platform for tracking regulatory obligations & audits
GRC platform for regulatory compliance and risk management
Cyber risk mgmt & compliance for VMware Cloud Foundation private clouds
Premium GRC platform for compliance automation, attestation, and certification
AI compliance platform with automated controls and audit-ready logging
AI-powered automated compliance testing for SOC 2, ISO 27001, PCI-DSS
Cloud-based archive for business communications with compliance features
CMMC compliance readiness platform for NIST 800-171 requirements
Automates control mapping across multiple compliance frameworks
AI-driven continuous controls monitoring platform for GRC automation
Automated controls lifecycle management platform for compliance and risk
Continuous Controls Monitoring platform for compliance and security frameworks
Automated compliance platform for energy sector regulatory requirements
OSCAL-native compliance automation platform for DevSecOps workflows
Automates regulatory exam management and response for financial institutions
Free fintech compliance assessment for NCA ECC-2 and SAMA frameworks
Secure configuration guidelines for hardening systems against cyber attacks
AI-based archiving and eDiscovery for unified communications platforms
Captures and archives unified communications for regulatory compliance
Digital communications governance and archiving for regulated industries
Selective archiving for electronic communications in collaboration platforms
Compliance and identity risk platform mapping controls to frameworks
Cloud and local Active Directory auditing for MSPs
Automated compliance monitoring and remediation across 16+ frameworks
Compliance guidance platform for GDPR, HIPAA, PCI-DSS, CIS, ISO 27001
PCI DSS compliance solution for IATA organizations
Cloud-based patch compliance and endpoint management platform
ISO 9001 consulting services for quality management system certification
ISO 42001 consulting services for AI governance and compliance
AI-powered custom compliance framework management with automated cross-mapping
Cross-mapping tool for reusing compliance evidence across multiple frameworks
Managed service for CCPA/GDPR compliance with automated controls and monitoring
Automated cryptography discovery and inventory tool for PQC compliance
Automates user access reviews for compliance audits and evidence collection.
Security compliance audit service for Indian cybersecurity regulations
Secure file sharing platform for accounting firms with access controls
AI-powered assistant for answering security and GRC questionnaires
PCI DSS compliance platform for small businesses with SAQ and scanning
Centralized platform for sharing security certifications and compliance docs
Continuous monitoring platform for enterprise application controls & compliance
Automates policy enforcement & compliance across regulations with audit trails
SAP authorization compliance checker identifying security gaps and SoD conflicts
Customizable audit management software for tracking and reporting
Free calculator estimating CMMC compliance costs for DoD contractors
DoD compliance management platform for DISA STIG, SCAP, and ACAS data
Security policy & compliance framework platform with 300+ CIS benchmarks
AML and blockchain analytics for crypto investigations
Dashboard for monitoring Essential 8 compliance and maturity levels
NIST 800-171 compliance consulting and assessment services
CMMC readiness assessment tool for DoD contractors
AI-powered AML screening & monitoring software for financial crime detection
Compliance automation platform for multi-framework compliance management
Compliance automation platform for SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR & more
Platform enabling DoD continuous ATO through monitoring, DevSecOps, and defense.
Automates RMF reciprocity processes for multi-agency authorization reuse
COMSEC compliance platform for cryptographic modernization transitions
SATCOM security compliance platform for IA-Pre & NIST 800-53 requirements
DoD Program Protection Plan lifecycle mgmt for DoDI 5000.83 compliance
DoD Anti-Tamper compliance platform for critical technology protection
AI-powered platform for accelerating ATO and RMF compliance processes
Multi-agency certification tracking for tactical data link programs
IoT cybersecurity compliance automation platform for IEC, RED, and CRA standards
Integrated cybersecurity platform for compliance, protection, training & response
OT compliance monitoring platform with automated control validation and AI
Automated compliance monitoring service for NIS2 directive requirements
AI service that automates security questionnaire responses
UK Government-backed cyber security certification scheme assessment service
Automated compliance evidence generation for FedRAMP, CMMC, PCI DSS, SOC 2
Gap analysis tool for NIS2, ISO 27001, CIS Controls & Microsoft Zero Trust
Automated info security assessment & compliance tool for NIS2 and DORA
AI-driven compliance assessment platform for OT/IoT environments
Automated security & compliance platform for MSPs with config monitoring
GLBA compliance monitoring for financial institutions' websites and apps
Enforces information barriers and communication policies in Webex.
Information barrier solution controlling MS Teams communications by policy.