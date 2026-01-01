Top picks: Orca Cloud Vulnerability Management, Root Evidence, Deepwatch Vulnerability Management — plus 45 more compared.Threat & Vulnerability Management
Evaluating UVM: Unified Vulnerability Management alternatives comes down to matching Threat & Vulnerability Management capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
UVM: Unified Vulnerability Management is a commercial Vulnerability Assessment tool developed by JupiterOne. Security professionals most commonly compare it with Orca Cloud Vulnerability Management, Root Evidence, Deepwatch Vulnerability Management, Konvu Contextual Vulnerability Management, and Furl Platform. All 48 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to UVM: Unified Vulnerability Management, including their key features and shared capabilities.
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
Evidence-based vuln prioritization platform focused on real-world risk.
Shares 6 capabilities with UVM: Unified Vulnerability Management: Patch Management, Security Reporting, CVE, Vulnerability +2 more
Managed end-to-end vulnerability management service with risk-based remediation.
Shares 6 capabilities with UVM: Unified Vulnerability Management: Patch Management, Security Reporting, Inventory, Vulnerability +2 more
AI-powered vuln triage/remediation platform
Shares 5 capabilities with UVM: Unified Vulnerability Management: CVE, DEVSECOPS, Vulnerability, Vulnerability Intelligence +1 more
AI platform that automates vuln remediation with per-device scripts & coordination.
Shares 4 capabilities with UVM: Unified Vulnerability Management: Patch Management, Graph, Vulnerability, Vulnerability Prioritization
CTEM platform for VM, security config, and patch intelligence across IT infra.
Shares 5 capabilities with UVM: Unified Vulnerability Management: Patch Management, Security Reporting, Inventory, Vulnerability +1 more
Vulnerability & threat mgmt platform with managed remediation services.
Runtime exposure mgmt platform identifying actually exploitable vulnerabilities.
Shares 4 capabilities with UVM: Unified Vulnerability Management: Patch Management, CVE, Vulnerability, Vulnerability Prioritization
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
Evidence-based vuln prioritization platform focused on real-world risk.
Managed end-to-end vulnerability management service with risk-based remediation.
AI-powered vuln triage/remediation platform
AI platform that automates vuln remediation with per-device scripts & coordination.
CTEM platform for VM, security config, and patch intelligence across IT infra.
Vulnerability & threat mgmt platform with managed remediation services.
Runtime exposure mgmt platform identifying actually exploitable vulnerabilities.
AI agent platform automating vuln interpretation, prioritization, fixing & validation.
Managed service for deploying and tracking software patches across IT infrastructure.
IoT-focused vulnerability intelligence and risk mgmt platform with CVE/CWE assessment.
AI-powered CVE intelligence platform with exploit data, EPSS, and ATT&CK mappings.
Continuous vulnerability detection and prioritization using CVE database
Risk-based vuln mgmt platform using ML to prioritize exploited CVEs
Cloud-native patch management with risk-based prioritization and automation
Risk-based vuln mgmt platform prioritizing threats using contextual intel
Network vulnerability scanning with human validation and risk-based scoring
AI-driven vulnerability detection for hosts, containers, and firmware.
VMaaS platform unifying cloud, endpoint & OT vuln scans with CVE prioritization.
Periodically scans servers for open source SW vulnerabilities and license issues.
Cloud-native vulnerability management with runtime context and AI remediation
CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity
External server vulnerability scanning for CVEs, patches, and misconfigurations
Automated vulnerability mgmt platform with risk-based prioritization & SBOM
CTEM platform for vuln prioritization, remediation automation & reporting
Cloud-based patch compliance and endpoint management platform
Managed vulnerability assessment service with risk prioritization and reporting
Vulnerability risk intelligence for prioritizing exploitable vulnerabilities
Vulnerability scanner for assessing networks, systems, and apps for security flaws.
Vulnerability intelligence platform prioritizing CVEs via real-time multi-source data.
Windows suite for network security auditing, vuln scanning, and IT mgmt.
Russian vulnerability scanner for SMB infra up to 500 hosts, black/white box.
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Centralized vuln intelligence platform with aggregation and risk prioritization
Cybersecurity protection platform for SAP systems including S/4HANA and HANA
Risk-based vulnerability management platform for scanning and prioritization
Continuous vulnerability assessment and network discovery via endpoint agents
Vulnerability mgmt platform integrating scanner data with risk workflows
Cloud-based vulnerability assessment and patch management platform
Cloud security scanning platform for vulnerability and misconfiguration detection
Risk-based vuln mgmt platform with asset context & threat intelligence
Third-party patch management extension for Microsoft Intune
Integrated platform for ASM, PTaaS, and RBVM for threat exposure mgmt.
Agent-based server security monitoring with vulnerability and compliance scanning
Endpoint vulnerability scanning and assessment for businesses and MSPs
Automated patch management software for fixing software vulnerabilities
Automated patch management software for Windows, Mac, and third-party apps.
Centralized vulnerability intelligence platform with CVE data and risk scoring
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to UVM: Unified Vulnerability Management.
The most popular alternatives to UVM: Unified Vulnerability Management include Orca Cloud Vulnerability Management, Root Evidence, Deepwatch Vulnerability Management, Konvu Contextual Vulnerability Management, and Furl Platform. These Vulnerability Assessment tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 48 alternatives to UVM: Unified Vulnerability Management listed on CybersecTools, all within the Vulnerability Assessment category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
UVM: Unified Vulnerability Management is a commercial Vulnerability Assessment tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
UVM: Unified Vulnerability Management is a Vulnerability Assessment tool within the broader Threat & Vulnerability Management category. It is used by security professionals for vulnerability assessment capabilities and can be compared against 48 similar tools.