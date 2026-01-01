Top picks: Lunar, DeHashed, Rav3n Watch — plus 45 more compared.Attack Surface
Evaluating ShadowDragon Horizon Monitor alternatives comes down to matching Attack Surface capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
ShadowDragon Horizon Monitor is a commercial Digital Risk Protection tool developed by ShadowDragon. Security professionals most commonly compare it with Lunar, DeHashed, Rav3n Watch, AdverseMonitor, and PhishEye. All 48 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to ShadowDragon Horizon Monitor, including their key features and shared capabilities.
Free breach monitoring platform for compromised credential detection & alerting.
Shares 5 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Osint, Cyber Threat Intelligence, Investigation, Dark Web Monitoring +1 more
Breach data search engine for credential lookup, monitoring & WHOIS intel.
Shares 4 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Osint, Cyber Threat Intelligence, Investigation, Dark Web Monitoring
AI-driven platform for monitoring & detecting disinformation and influence ops.
Shares 4 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Cyber Threat Intelligence, Investigation, Digital Risk Protection, Dark Web Monitoring
Dark web monitoring platform alerting orgs to threats on forums, leak sites & Telegram.
Shares 4 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Cyber Threat Intelligence, Digital Risk Protection, Dark Web Monitoring, Alerting
AI-powered phishing detection, domain monitoring & brand takedown platform.
Shares 3 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Cyber Threat Intelligence, Digital Risk Protection, Dark Web Monitoring
Threat intelligence platform monitoring dark web, breaches & attack surface
Shares 3 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Cyber Threat Intelligence, Dark Web Monitoring, Alerting
Managed OSINT monitoring service covering all web layers for data leak detection.
Shares 3 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Osint, Digital Risk Protection, Dark Web Monitoring
Automated SaaS platform monitoring web sources for brand and domain threats.
Shares 3 capabilities with ShadowDragon Horizon Monitor: Digital Risk Protection, Dark Web Monitoring, Alerting
Free breach monitoring platform for compromised credential detection & alerting.
Breach data search engine for credential lookup, monitoring & WHOIS intel.
AI-driven platform for monitoring & detecting disinformation and influence ops.
Dark web monitoring platform alerting orgs to threats on forums, leak sites & Telegram.
AI-powered phishing detection, domain monitoring & brand takedown platform.
Threat intelligence platform monitoring dark web, breaches & attack surface
Managed OSINT monitoring service covering all web layers for data leak detection.
Automated SaaS platform monitoring web sources for brand and domain threats.
Dark web pre-breach intel platform detecting compromised credentials early.
Cerberus: Searchlight Cyber's dark web investigation tool
Dark web monitoring platform for detecting data breaches and leaked data
Dark web monitoring service that detects leaked credentials and data breaches.
Virtual machine for secure, anonymous dark web investigation via Tor and I2P
Deep & dark web search engine for threat monitoring and data leak detection.
Dark web monitoring & digital identity protection with real-time threat alerts.
Domain breach monitoring service for verified domain owners.
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
External threat intelligence platform for surface, deep, and dark web monitoring
Digital risk protection platform for external attack surface & threat mgmt
Digital risk discovery & protection platform for attack surface monitoring
AI-powered platform for brand protection, executive protection, and threat intel
Dark web monitoring platform for detecting data leaks and brand threats
AI-driven 8-in-1 digital risk protection platform with threat intel
Monitors digital risk across external, internal, and cloud environments
Digital risk protection platform monitoring deep/dark web and attack surfaces
Digital risk protection platform monitoring clear, deep, and dark web threats
Monitors surface, deep, dark web & social media for digital threats & brand risks
Dark/deep web monitoring for data breaches and credential leaks
Real-time identity protection monitoring compromised credentials on dark web
Dark web intelligence service with human operatives for threat hunting
Digital risk protection platform for brand, domain, exec & social threats
Protects executives & VIPs from impersonation, account takeovers, and phishing.
Threat intelligence platform combining network security and threat exposure mgmt
Dark web monitoring platform for detecting exposed credentials and threats
Digital risk protection platform for threat monitoring and intelligence
AI-driven digital risk protection platform with real-time monitoring
Digital risk protection platform monitoring surface, deep, and dark web threats
Leaked data intelligence platform with 40TB+ database for breach tracking
Cloud-based EASM and DRP platform for monitoring internal assets and threats
Modular CTI platform with DRP modules for external threat detection & intel
Modular cyber threat intel platform for external threat detection & monitoring
OSINT platform for monitoring surface web, dark web, and social media sources
Digital risk protection platform for external threat monitoring
Monitors deep and dark web for compromised credentials and brand threats
DRP platform monitoring 2000+ sources for data breaches & dark web threats.
Threat monitoring platform for Web3 startups covering dark web, phishing & on-chain risks.
Dark web monitoring for compromised business credentials & domains.
Monitors web & dark web for credential leaks to give orgs early breach warnings.
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to ShadowDragon Horizon Monitor.
The most popular alternatives to ShadowDragon Horizon Monitor include Lunar, DeHashed, Rav3n Watch, AdverseMonitor, and PhishEye. These Digital Risk Protection tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 48 alternatives to ShadowDragon Horizon Monitor listed on CybersecTools, all within the Digital Risk Protection category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
ShadowDragon Horizon Monitor is a commercial Digital Risk Protection tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
ShadowDragon Horizon Monitor is a Digital Risk Protection tool within the broader Attack Surface category. It is used by security professionals for digital risk protection capabilities and can be compared against 48 similar tools.