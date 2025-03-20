Top picks: Quantara AI Dynamic Cyber Risk Quantification, Quantara AI Executive Reporting, Intangic Cyber Risk Quantification — plus 35 more compared.GRC
Evaluating Intelligent Risk Register™ alternatives comes down to matching GRC capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Intelligent Risk Register™ is a commercial IT Risk Management tool developed by Adversarial. Security professionals most commonly compare it with Quantara AI Dynamic Cyber Risk Quantification, Quantara AI Executive Reporting, Intangic Cyber Risk Quantification, Maxxsure, and Seconize DeRisk Centre. All 38 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to Intelligent Risk Register™, including their key features and shared capabilities.
AI-driven platform that quantifies cyber risk in financial ($VaR) terms.
Shares 5 capabilities with Intelligent Risk Register™: Workflow, Security Reporting, Vulnerability, Threat Management +1 more
AI-powered automated cyber risk reporting for boards and executives.
Shares 4 capabilities with Intelligent Risk Register™: Workflow, Security Reporting, Threat Management, Vulnerability Prioritization
Intangic grounds your cyber risk in reality – with access to real-world attacker data – ma
Shares 3 capabilities with Intelligent Risk Register™: Security Reporting, Vulnerability, Threat Management
Cyber risk quantification platform that scores & prices org risk in dollars.
Shares 3 capabilities with Intelligent Risk Register™: Security Reporting, Threat Management, Vulnerability Prioritization
Cloud-based continuous IT risk assessment & vulnerability mgmt platform
Cyber risk quantification platform translating security controls into financial risk
Automated CRQ platform with continuous pentesting and financial risk scoring.
GRC platform that quantifies cyber risk in financial terms for exec reporting.
AI-driven platform that quantifies cyber risk in financial ($VaR) terms.
AI-powered automated cyber risk reporting for boards and executives.
Intangic grounds your cyber risk in reality – with access to real-world attacker data – ma
Cyber risk quantification platform that scores & prices org risk in dollars.
Cloud-based continuous IT risk assessment & vulnerability mgmt platform
Cyber risk quantification platform translating security controls into financial risk
Automated CRQ platform with continuous pentesting and financial risk scoring.
GRC platform that quantifies cyber risk in financial terms for exec reporting.
AI-driven breach analytics platform for financial loss intelligence & benchmarking.
Platform for end-to-end risk assessments, control implementation & testing
Cloud-based GRC platform for enterprise risk management and compliance
GRC platform with cyber risk quantification for risk management and compliance
Cyber maturity assessments with CRQ for financial loss forecasting
Cyber risk management platform for identifying, assessing, and mitigating IT risks
AI-powered risk register that automates risk identification and management
GRC risk management platform for MSPs and in-house security teams.
Real-time cyber risk visualization and monitoring dashboard for enterprises.
FAIR-based platform for cyber risk qualification, quantification & mgmt.
Cyber risk mgmt platform quantifying risk in financial terms using real loss data
Automated Key Risk Indicator (KRI) monitoring and management platform
Centralized risk register for tracking, prioritizing, and managing risks
Cyber risk governance platform providing security ratings and analytics
IT risk management platform for identifying, assessing, and mitigating IT risks
Quantifies cyber risk in financial terms using automated CRQ methodology.
Cyber risk management and GRC platform
Cyber risk quantification tool that converts risk into financial metrics
Platform for quantifying cyber risk exposure in financial terms
SaaS cyber risk register with quantified risk scenarios and financial metrics
IT risk mgmt platform for identifying & managing tech, cyber & operational risks
Translates cyber risks into financial terms to quantify organizational exposure
OT cyber risk quantification platform translating exposures into financial metrics
Cyber risk quantification platform with Level 1 & 2 assessments
Risk management platform for risk registers, asset & control mgmt.
Risk register platform linking assets, vendors & data to compliance frameworks.
AI-augmented platform for cyber risk quantification using FAIR & simulations.
Enterprise platform for managing information and operational risk.
Quantifies cyber risk in monetary terms using the Open FAIR framework.
Cyber risk quantification platform using FAIR methodology for financial analysis
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to Intelligent Risk Register™.
The most popular alternatives to Intelligent Risk Register™ include Quantara AI Dynamic Cyber Risk Quantification, Quantara AI Executive Reporting, Intangic Cyber Risk Quantification, Maxxsure, and Seconize DeRisk Centre. These IT Risk Management tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 38 alternatives to Intelligent Risk Register™ listed on CybersecTools, all within the IT Risk Management category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
Intelligent Risk Register™ is a commercial IT Risk Management tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
Intelligent Risk Register™ is a IT Risk Management tool within the broader GRC category. It is used by security professionals for it risk management capabilities and can be compared against 38 similar tools.