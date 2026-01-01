SureCloud Risk Management Logo

SureCloud Risk Management

Cloud-based GRC platform for enterprise risk management and compliance

GRC
Commercial
SureCloud Risk Management Description

SureCloud Risk Management is a cloud-based GRC platform that provides organizations with centralized risk identification, assessment, and mitigation capabilities. The platform consolidates IT, cyber, and business risks into a unified risk register, enabling organizations to measure risks by severity and business impact. The software supports alignment with industry frameworks including ISO 27005, ISO 31000, and NIST standards. It provides risk visualization through dashboards and interactive heatmaps for analysis and reporting. The platform includes automated assessment scheduling with pre-built notifications to maintain current risk data. The system features a customizable risk hierarchy for categorizing risks according to organizational needs, enabling detailed risk aggregations and roll-ups. The platform is built on a no-code architecture designed to scale with organizational growth and changing requirements. SureCloud Risk Management includes capabilities for developing and implementing risk mitigation strategies to reduce overall risk exposure. The interface is designed for accessibility to non-technical users to facilitate adoption across the organization. The platform supports compliance with multiple frameworks including ISO 27001, ISO 27002, SOC 2, NIST CSF, GDPR, and SCF. It offers integration capabilities with various third-party systems to connect risk management activities with existing organizational tools and workflows.

SureCloud Risk Management FAQ

Common questions about SureCloud Risk Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.

SureCloud Risk Management is Cloud-based GRC platform for enterprise risk management and compliance developed by SureCloud. It is a GRC solution designed to help security teams with Automation, Cloud, Compliance.

