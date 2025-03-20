Top picks: Quantara AI Dynamic Cyber Risk Quantification, Maxxsure, Quantara AI Cyber Loss Breach Analytics — plus 34 more compared.GRC
Evaluating Intangic Cyber Risk Quantification alternatives comes down to matching GRC capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Intangic Cyber Risk Quantification is a commercial IT Risk Management tool developed by Searchlight Cyber. Security professionals most commonly compare it with Quantara AI Dynamic Cyber Risk Quantification, Maxxsure, Quantara AI Cyber Loss Breach Analytics, Quantara AI Executive Reporting, and Kovrr Cyber Risk Quantification. All 37 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to Intangic Cyber Risk Quantification, including their key features and shared capabilities.
AI-driven platform that quantifies cyber risk in financial ($VaR) terms.
Shares 8 capabilities with Intangic Cyber Risk Quantification: Threat Analysis, Visualization, NIST, Security Reporting +4 more
Cyber risk quantification platform that scores & prices org risk in dollars.
Shares 6 capabilities with Intangic Cyber Risk Quantification: Visualization, Security Reporting, Threat Management, Security Strategy +2 more
AI-driven breach analytics platform for financial loss intelligence & benchmarking.
Shares 4 capabilities with Intangic Cyber Risk Quantification: Threat Analysis, Visualization, Security Reporting, Cyber Insurance
AI-powered automated cyber risk reporting for boards and executives.
Shares 4 capabilities with Intangic Cyber Risk Quantification: Visualization, Security Reporting, Threat Management, Security Strategy
Platform for quantifying cyber risk exposure in financial terms
Cyber risk mgmt platform quantifying risk in financial terms using real loss data
Cloud-based GRC platform for enterprise risk management and compliance
GRC platform with cyber risk quantification for risk management and compliance
AI-driven platform that quantifies cyber risk in financial ($VaR) terms.
Cyber risk quantification platform that scores & prices org risk in dollars.
AI-driven breach analytics platform for financial loss intelligence & benchmarking.
AI-powered automated cyber risk reporting for boards and executives.
Platform for quantifying cyber risk exposure in financial terms
Cyber risk mgmt platform quantifying risk in financial terms using real loss data
Cloud-based GRC platform for enterprise risk management and compliance
GRC platform with cyber risk quantification for risk management and compliance
AI-augmented platform for cyber risk quantification using FAIR & simulations.
Automated CRQ platform with continuous pentesting and financial risk scoring.
GRC platform that quantifies cyber risk in financial terms for exec reporting.
Cyber maturity assessments with CRQ for financial loss forecasting
IT risk mgmt platform for identifying & managing tech, cyber & operational risks
Cyber risk quantification platform with Level 1 & 2 assessments
Real-time cyber risk visualization and monitoring dashboard for enterprises.
Cyber risk governance platform providing security ratings and analytics
IT risk management platform for identifying, assessing, and mitigating IT risks
Quantifies cyber risk in financial terms using automated CRQ methodology.
Cyber risk quantification platform translating security controls into financial risk
Cyber risk management and GRC platform
SaaS cyber risk register with quantified risk scenarios and financial metrics
AI-powered risk register that automates risk identification and management
Cloud-based continuous IT risk assessment & vulnerability mgmt platform
OT cyber risk quantification platform translating exposures into financial metrics
Risk management platform for risk registers, asset & control mgmt.
GRC risk management platform for MSPs and in-house security teams.
Risk register platform linking assets, vendors & data to compliance frameworks.
Enterprise platform for managing information and operational risk.
Quantifies cyber risk in monetary terms using the Open FAIR framework.
FAIR-based platform for cyber risk qualification, quantification & mgmt.
Platform for end-to-end risk assessments, control implementation & testing
Automated Key Risk Indicator (KRI) monitoring and management platform
Centralized risk register for tracking, prioritizing, and managing risks
Cyber risk quantification platform using FAIR methodology for financial analysis
Cyber risk quantification tool that converts risk into financial metrics
Cyber risk management platform for identifying, assessing, and mitigating IT risks
Translates cyber risks into financial terms to quantify organizational exposure
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to Intangic Cyber Risk Quantification.
The most popular alternatives to Intangic Cyber Risk Quantification include Quantara AI Dynamic Cyber Risk Quantification, Maxxsure, Quantara AI Cyber Loss Breach Analytics, Quantara AI Executive Reporting, and Kovrr Cyber Risk Quantification. These IT Risk Management tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 37 alternatives to Intangic Cyber Risk Quantification listed on CybersecTools, all within the IT Risk Management category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
Intangic Cyber Risk Quantification is a commercial IT Risk Management tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
Intangic Cyber Risk Quantification is a IT Risk Management tool within the broader GRC category. It is used by security professionals for it risk management capabilities and can be compared against 37 similar tools.