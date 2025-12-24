Resilience The Edge Solution
Resilience The Edge Solution Description
Resilience The Edge Solution is a cyber risk management platform that quantifies cyber risk in financial terms using real loss data. The platform provides organizations with tools to assess, prioritize, and manage cyber threats through financial risk quantification. The solution includes a Quantified Cyber Action Plan that prioritizes cybersecurity controls by translating cyber risk into dollar amounts. It features a Loss Exceedance Curve for visualizing organizational risk posture with prioritized recommendations. The platform integrates Breach and Attack Simulation capabilities to deliver insights for audits and board reports. The Edge Solution provides access to cybersecurity and risk engineering experts who conduct quarterly calls and tabletop exercises. It includes vendor risk analysis capabilities for up to 15 third-party vendors. The platform offers a Cyber Risk Profile Builder to align risk profiles across security and risk teams. For organizations with cyber insurance policies, the solution can enable mid-term policy enhancements based on improved risk posture and simplifies renewal processes through abbreviated attestations. The platform generates Edge Engagement Summaries that document risk mitigation activities over the policy lifetime.
Resilience The Edge Solution FAQ
Resilience The Edge Solution is Cyber risk mgmt platform quantifying risk in financial terms using real loss data developed by Resilience. It is a GRC solution designed to help security teams with Attack Simulation, Breach Simulation, Compliance.
