Top picks: Orca Cloud Vulnerability Management, Root Evidence, UVM: Unified Vulnerability Management — plus 45 more compared.Threat & Vulnerability Management
Evaluating Artiphishell VulnOps Platform alternatives comes down to matching Threat & Vulnerability Management capabilities to your environment, integrations, and budget rather than chasing feature parity. The options below are compared on what actually drives a switch: coverage, deployment fit, pricing, and real reviews from security teams. Independent and vendor-neutral: our scores and rankings are earned, never bought — sponsored placement is always labeled.
Artiphishell VulnOps Platform is a commercial Vulnerability Assessment tool developed by Artiphishell. Security professionals most commonly compare it with Orca Cloud Vulnerability Management, Root Evidence, UVM: Unified Vulnerability Management, Konvu Contextual Vulnerability Management, and Deepwatch Vulnerability Management. All 48 alternatives are matched by shared capabilities, tags, and NIST CSF 2.0 coverage.
A closer look at the 8 most relevant alternatives and competitors to Artiphishell VulnOps Platform, including their key features and shared capabilities.
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
Evidence-based vuln prioritization platform focused on real-world risk.
Shares 6 capabilities with Artiphishell VulnOps Platform: Vulnerabilities, Security Reporting, CVE, Vulnerability +2 more
Unifies vuln findings across scanners, prioritizes by risk, routes to fix teams.
Shares 5 capabilities with Artiphishell VulnOps Platform: Security Reporting, CVE, Vulnerability, Vulnerability Intelligence +1 more
AI-powered vuln triage/remediation platform
Shares 5 capabilities with Artiphishell VulnOps Platform: Triage, CVE, Vulnerability, Vulnerability Intelligence +1 more
Managed end-to-end vulnerability management service with risk-based remediation.
Shares 5 capabilities with Artiphishell VulnOps Platform: Security Reporting, Security Scanning, Vulnerability, Vulnerability Intelligence +1 more
AI-powered CVE intelligence platform with exploit data, EPSS, and ATT&CK mappings.
Shares 4 capabilities with Artiphishell VulnOps Platform: CVE, Security Scanning, Vulnerability Intelligence, Vulnerability Prioritization
AI platform that automates vuln remediation with per-device scripts & coordination.
Shares 3 capabilities with Artiphishell VulnOps Platform: Workflow, Vulnerability, Vulnerability Prioritization
Vulnerability scanner for assessing networks, systems, and apps for security flaws.
Shares 3 capabilities with Artiphishell VulnOps Platform: CVE, Security Scanning, Vulnerability
Agentless cloud vulnerability management with unified context and prioritization
Evidence-based vuln prioritization platform focused on real-world risk.
Unifies vuln findings across scanners, prioritizes by risk, routes to fix teams.
AI-powered vuln triage/remediation platform
Managed end-to-end vulnerability management service with risk-based remediation.
AI-powered CVE intelligence platform with exploit data, EPSS, and ATT&CK mappings.
AI platform that automates vuln remediation with per-device scripts & coordination.
Vulnerability scanner for assessing networks, systems, and apps for security flaws.
AI agent platform automating vuln interpretation, prioritization, fixing & validation.
Russian vulnerability scanner for SMB infra up to 500 hosts, black/white box.
IoT-focused vulnerability intelligence and risk mgmt platform with CVE/CWE assessment.
CVE database with 350K+ vulnerabilities, zero-day tracking, and AI severity
Continuous vulnerability detection and prioritization using CVE database
Network vulnerability scanning with human validation and risk-based scoring
Multi-tenant vulnerability mgmt platform for MSPs with scanning & compliance
Vulnerability risk intelligence for prioritizing exploitable vulnerabilities
AI-driven vulnerability detection for hosts, containers, and firmware.
VMaaS platform unifying cloud, endpoint & OT vuln scans with CVE prioritization.
Runtime exposure mgmt platform identifying actually exploitable vulnerabilities.
Vulnerability intelligence platform prioritizing CVEs via real-time multi-source data.
Dual-engine AI vuln scanner with 5 scan depth modes and autonomous AI pentesting.
CTEM platform for VM, security config, and patch intelligence across IT infra.
Integrated vulnerability scanner covering system, web, DB, baseline, and weak passwords.
Automated exposure validation tool that identifies exploitable vulnerabilities
External server vulnerability scanning for CVEs, patches, and misconfigurations
Risk-based vuln mgmt platform using ML to prioritize exploited CVEs
Automated patch management software for fixing software vulnerabilities
Automated vulnerability mgmt platform with risk-based prioritization & SBOM
Vulnerability scanner using templates to scan apps, cloud, and networks
Handheld hardware device for on-site network vulnerability scanning.
AI agent that auto-detects, patches & verifies server vulns with credit refund on failure.
Centralized vuln intelligence platform with aggregation and risk prioritization
Automated vulnerability management platform with deduplication and prioritization
AI agents investigate cloud vulnerabilities in context and automate remediation
Risk-based vulnerability management platform for scanning and prioritization
Continuous vulnerability assessment and network discovery via endpoint agents
Cloud-native vulnerability management with runtime context and AI remediation
Vulnerability mgmt platform integrating scanner data with risk workflows
PCI ASV compliance scanning and reporting for merchants
Threat intel platform for prioritizing vulnerabilities based on attacker TTPs
Risk-based vuln mgmt platform with asset context & threat intelligence
Risk-based vuln mgmt platform prioritizing threats using contextual intel
Integrated platform for ASM, PTaaS, and RBVM for threat exposure mgmt.
Agent-based server security monitoring with vulnerability and compliance scanning
Endpoint vulnerability scanning and assessment for businesses and MSPs
Vulnerability mgmt solution that prioritizes vulnerabilities based on context
CTEM platform for vuln prioritization, remediation automation & reporting
Centralized vulnerability intelligence platform with CVE data and risk scoring
Common questions security professionals ask when evaluating alternatives and competitors to Artiphishell VulnOps Platform.
The most popular alternatives to Artiphishell VulnOps Platform include Orca Cloud Vulnerability Management, Root Evidence, UVM: Unified Vulnerability Management, Konvu Contextual Vulnerability Management, and Deepwatch Vulnerability Management. These Vulnerability Assessment tools offer similar capabilities and are frequently compared by security professionals evaluating their options.
There are 48 alternatives to Artiphishell VulnOps Platform listed on CybersecTools, all within the Vulnerability Assessment category. Each alternative is matched based on shared capabilities, tags, and NIST CSF coverage areas.
Artiphishell VulnOps Platform is a commercial Vulnerability Assessment tool. It requires a paid license or subscription. Both free and commercial alternatives are available for comparison.
Artiphishell VulnOps Platform is a Vulnerability Assessment tool within the broader Threat & Vulnerability Management category. It is used by security professionals for vulnerability assessment capabilities and can be compared against 48 similar tools.