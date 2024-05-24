Top Alternatives to ORNA Digital Incident Response PlanGRC
Digital incident response plan built on SANS 504-B framework
37 Alternatives to ORNA Digital Incident Response Plan
AI-powered business process management platform for digital transformation
BCM solution for managing business impact assessments and continuity plans
BCM solution for continuity planning, impact analysis, and recovery exercises
Business resilience platform for continuity planning and incident management
High availability solution for critical data and IT systems
Cloud-based EDI and document automation platform for supply chain integration
Enterprise crisis management platform for cyber incident response coordination
BIA & BCP software for business continuity and disaster recovery planning
Business continuity management software for BCP, DRP, BIA, and crisis management
Business continuity and disaster recovery platform with automation and analytics
BCM software for managing business continuity programs with BIA and testing
Business continuity & resilience platform with BIA, incident response workflows
Business continuity management platform with impact analysis and recovery plans
Training course for EC-Council Disaster Recovery Professional certification
Business continuity and resilience planning software with AI-assisted scenarios
Simulated incident testing service for business continuity and response plans
AI-powered cyber crisis management platform for preparation and response
Critical event management platform for emergency response and continuity
Real-time data replication and automated failover for Windows/Linux servers
Cloud-based disaster recovery service with real-time replication & failover
Ensures email access during outages with automatic failover and sync.
Business continuity, disaster recovery, and compliance archiving suite
Managed cyber resilience service for business continuity and recovery.
Business continuity and operational resilience platform with crisis mgmt.
Custom-designed tabletop exercises for cybersecurity and disaster recovery
Crisis management platform for coordinating emergency response procedures
Critical event management platform for incident response and business continuity
Business continuity management software based on ISO 22301 standard
Endpoint recovery solution that restores systems in minutes after cyber attacks
SMB cyber warranty offering cash payouts up to $50K within 24hrs of attack.
DR planning framework and managed service for HIPAA-covered care orgs.
ERP and cloud security services platform for logistics operators.
Consulting service for developing organizational business continuity plans.
Managed DRaaS with guaranteed RTOs, 24/7 support, and hybrid cloud recovery.
GRC platform for business continuity, ORM, and incident mgmt in regulated industries.
IT asset visibility & business function mapping for cyber resilience.
Maps IT/OT/IoT assets to business functions for DR planning & resilience.
