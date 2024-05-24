ORNA Digital Incident Response Plan Logo

GRC

Digital incident response plan built on SANS 504-B framework

37 Alternatives to ORNA Digital Incident Response Plan

Mavim ConversAI Logo
Mavim ConversAI

AI-powered business process management platform for digital transformation

GRC
Swimlane Business Continuity Management Logo
Swimlane Business Continuity Management

BCM solution for managing business impact assessments and continuity plans

GRC
ASPIA Business Continuity Management Solution Logo
ASPIA Business Continuity Management Solution

BCM solution for continuity planning, impact analysis, and recovery exercises

GRC
Archer Resilience Management Logo
Archer Resilience Management

Business resilience platform for continuity planning and incident management

GRC
ProLion ClusterLion Logo
ProLion ClusterLion

High availability solution for critical data and IT systems

GRC
Retarus Business Process Solutions Logo
Retarus Business Process Solutions

Cloud-based EDI and document automation platform for supply chain integration

GRC
Semperis Ready1 Logo
Semperis Ready1

Enterprise crisis management platform for cyber incident response coordination

GRC
LogicManager BIA & BCP Software Logo
LogicManager BIA & BCP Software

BIA & BCP software for business continuity and disaster recovery planning

GRC
GlobalSuite Business Continuity Logo
GlobalSuite Business Continuity

Business continuity management software for BCP, DRP, BIA, and crisis management

GRC
Onspring Business Resiliency Logo
Onspring Business Resiliency

Business continuity and disaster recovery platform with automation and analytics

GRC
Resolver Business Continuity Management Software Logo
Resolver Business Continuity Management Software

BCM software for managing business continuity programs with BIA and testing

GRC
SureCloud Business Continuity & Resilience Logo
SureCloud Business Continuity & Resilience

Business continuity & resilience platform with BIA, incident response workflows

GRC
Aurex™ Business Continuity Logo
Aurex™ Business Continuity

Business continuity management platform with impact analysis and recovery plans

GRC
SecureNinja EDRP - EC-Council Disaster Recovery Professional Logo
SecureNinja EDRP - EC-Council Disaster Recovery Professional

Training course for EC-Council Disaster Recovery Professional certification

GRC
Symbiant Business Continuity and Resilience Planning Software Logo
Symbiant Business Continuity and Resilience Planning Software

Business continuity and resilience planning software with AI-assisted scenarios

GRC
TraceSecurity Tabletop Testing Logo
TraceSecurity Tabletop Testing

Simulated incident testing service for business continuity and response plans

GRC
Cytactic Platform Logo
Cytactic Platform

AI-powered cyber crisis management platform for preparation and response

GRC
Everbridge Critical Event Management Platform Logo
Everbridge Critical Event Management Platform

Critical event management platform for emergency response and continuity

GRC
OpenText Availability Logo
OpenText Availability

Real-time data replication and automated failover for Windows/Linux servers

GRC
OpenText Recover Logo
OpenText Recover

Cloud-based disaster recovery service with real-time replication & failover

GRC
OpenText Core Email Continuity Logo
OpenText Core Email Continuity

Ensures email access during outages with automatic failover and sync.

GRC
OpenText Continuity & Compliance Logo
OpenText Continuity & Compliance

Business continuity, disaster recovery, and compliance archiving suite

GRC
SDG Cyber Resilience as a Service Logo
SDG Cyber Resilience as a Service

Managed cyber resilience service for business continuity and recovery.

GRC
MF Cyber CORe (Cyber & Operational Resilience) Logo
MF Cyber CORe (Cyber & Operational Resilience)

Business continuity and operational resilience platform with crisis mgmt.

GRC
CyberData Pros Tabletop Exercises Logo
CyberData Pros Tabletop Exercises

Custom-designed tabletop exercises for cybersecurity and disaster recovery

GRC
Dream-On PanicSafe Logo
Dream-On PanicSafe

Crisis management platform for coordinating emergency response procedures

GRC
Zapoj Incident Management Logo
Zapoj Incident Management

Critical event management platform for incident response and business continuity

GRC
Abriska 22301 Logo
Abriska 22301

Business continuity management software based on ISO 22301 standard

GRC
Cyntegra Cyber Resilience Logo
Cyntegra Cyber Resilience

Endpoint recovery solution that restores systems in minutes after cyber attacks

GRC
Asgard MSP Cyber Security Warranty Logo
Asgard MSP Cyber Security Warranty

SMB cyber warranty offering cash payouts up to $50K within 24hrs of attack.

GRC
Asgard MSP New Standards of DR Plan Logo
Asgard MSP New Standards of DR Plan

DR planning framework and managed service for HIPAA-covered care orgs.

GRC
Bytemaster Logo
Bytemaster

ERP and cloud security services platform for logistics operators.

GRC
Compass IT BCP Logo
Compass IT BCP

Consulting service for developing organizational business continuity plans.

GRC
InterVision DRaaS Logo
InterVision DRaaS

Managed DRaaS with guaranteed RTOs, 24/7 support, and hybrid cloud recovery.

GRC
Quantivate Operational Resilience Mgmt Logo
Quantivate Operational Resilience Mgmt

GRC platform for business continuity, ORM, and incident mgmt in regulated industries.

GRC
Redjack Cyber Resilience Platform Logo
Redjack Cyber Resilience Platform

IT asset visibility & business function mapping for cyber resilience.

GRC
Redjack BCDR Logo
Redjack BCDR

Maps IT/OT/IoT assets to business functions for DR planning & resilience.

GRC

