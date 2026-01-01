GlobalSuite Business Continuity
Business continuity management software for BCP, DRP, BIA, and crisis management
GlobalSuite Business Continuity
Business continuity management software for BCP, DRP, BIA, and crisis management
GlobalSuite Business Continuity Description
GlobalSuite Business Continuity is a business continuity management software that enables organizations to design, manage, and monitor business continuity plans (BCP) and disaster recovery plans (DRP). The platform provides functionality for conducting Business Impact Analyses (BIA), including the ability to set up, develop, and consolidate multiple BIAs for different companies or business groups. The software includes risk management capabilities with adaptable risk analysis methodologies, risk maps, and automated dashboards. It supports the creation and maintenance of continuity plans for incident and crisis management. The platform offers real-time monitoring through dashboards and includes simulation capabilities to evaluate impacts and recovery times. GlobalSuite Business Continuity comes with pre-configured compliance catalogs, risk catalogs, controls, and methodologies at global, regional, and local levels. The software supports compliance with various standards and regulations including ISO 22301, ISO 27031, DORA, NERC CIP, SBS 877, and RAN 20-9. The platform is designed to be flexible and customizable to adapt to different organizational contexts. It provides traceability between risks, controls, and evidence, with automated alerts for involved parties. The software aims to centralize continuity planning, simulations, and indicators to maintain organizational resilience.
GlobalSuite Business Continuity FAQ
Common questions about GlobalSuite Business Continuity including features, pricing, alternatives, and user reviews.
GlobalSuite Business Continuity is Business continuity management software for BCP, DRP, BIA, and crisis management developed by GlobalSuite Solutions. It is a GRC solution designed to help security teams with Automation, Business Continuity, Compliance.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership