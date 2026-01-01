GlobalSuite Business Continuity Logo

GlobalSuite Business Continuity

Business continuity management software for BCP, DRP, BIA, and crisis management

GlobalSuite Business Continuity Description

GlobalSuite Business Continuity is a business continuity management software that enables organizations to design, manage, and monitor business continuity plans (BCP) and disaster recovery plans (DRP). The platform provides functionality for conducting Business Impact Analyses (BIA), including the ability to set up, develop, and consolidate multiple BIAs for different companies or business groups. The software includes risk management capabilities with adaptable risk analysis methodologies, risk maps, and automated dashboards. It supports the creation and maintenance of continuity plans for incident and crisis management. The platform offers real-time monitoring through dashboards and includes simulation capabilities to evaluate impacts and recovery times. GlobalSuite Business Continuity comes with pre-configured compliance catalogs, risk catalogs, controls, and methodologies at global, regional, and local levels. The software supports compliance with various standards and regulations including ISO 22301, ISO 27031, DORA, NERC CIP, SBS 877, and RAN 20-9. The platform is designed to be flexible and customizable to adapt to different organizational contexts. It provides traceability between risks, controls, and evidence, with automated alerts for involved parties. The software aims to centralize continuity planning, simulations, and indicators to maintain organizational resilience.

