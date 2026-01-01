SureCloud Business Continuity & Resilience
Business continuity & resilience platform with BIA, incident response workflows
SureCloud Business Continuity & Resilience
Business continuity & resilience platform with BIA, incident response workflows
SureCloud Business Continuity & Resilience Description
SureCloud Business Continuity & Resilience is a GRC platform module designed to help organizations prepare for and respond to business disruptions. The platform centralizes continuity planning activities including business impact assessments, continuity plans, test scenarios, tabletop exercises, incidents, and remediation actions. The solution provides no-code workflow configuration for incident response, communications planning, and ownership tracking. It includes business impact analysis (BIA) capabilities to assess financial, reputational, and operational consequences of losing critical functions. The platform connects continuity planning with real-time risk insights from other GRC operations. Features include automated management of business impact assessments, continuity tests, tabletop exercises, call trees, and recovery plans. The platform offers real-time collaboration through built-in task management, automated notifications, and stakeholder tracking. Dashboards provide visibility into disruption readiness and exposure across business units. The solution supports multiple compliance frameworks including ISO 27001, ISO 27002, SOC 2, NIST CSF, GDPR, and SCF. It integrates with various third-party platforms to extend functionality. The platform is offered in two tiers: Foundations (starting at £15,000 per year) focused on compliance maintenance, and Enterprise (custom pricing) for comprehensive risk and compliance management.
SureCloud Business Continuity & Resilience FAQ
Common questions about SureCloud Business Continuity & Resilience including features, pricing, alternatives, and user reviews.
SureCloud Business Continuity & Resilience is Business continuity & resilience platform with BIA, incident response workflows developed by SureCloud. It is a GRC solution designed to help security teams with Business Continuity, Compliance, Dashboard.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership