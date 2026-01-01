Onspring Business Resiliency
Onspring Business Resiliency
Onspring Business Resiliency Description
Onspring Business Resiliency is a business continuity and disaster recovery software platform that enables organizations to prepare for, respond to, and recover from disruptions. The platform provides capabilities for conducting business impact analyses and mapping results to related organizations, assets, individuals, and controls. The software includes functionality for creating and managing business continuity and disaster recovery plans aligned with industry standards including ISO and IEC 27031. Organizations can schedule regular testing rehearsals of disaster recovery scenarios and response plans, identify gaps, document findings, and manage mitigation efforts. The platform offers automated workflow capabilities to engage decision-makers and assess potential failures with real-time financial impact calculations. It provides personalized dashboards for delegated task owners to manage business resilience activities with automated stakeholder updates. Onspring Business Resiliency connects incident and reporting processes to business continuity plans in real time, enabling emergency alerts to impacted parties and expedited actions from task owners. The platform correlates real-time threats with BCDR plans and automatically updates risk profiles based on emerging threats. The software includes reporting and analytics capabilities for generating reports on business continuity performance, compliance, and recovery objectives (RTOs/RPOs). Organizations can track key metrics related to incident response, testing outcomes, and mitigation efforts through customizable dashboards. The platform consolidates data management and storage tools and integrates with existing data repositories. It includes AI-assisted capabilities for creating BCDR plans, recovery procedures, testing scenarios, and plan assignment definitions.
