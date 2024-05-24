Top Alternatives to Consilio PII ToolsData Protection
On-premises tool for discovering, analyzing, and remediating PII/PCI/PHI data
46 Alternatives to Consilio PII Tools
Scans files and databases for unencrypted PII like SSN, names, and addresses
AI-driven data classification platform for automated discovery & labeling
Data classification and protection solution for Microsoft environments
Detects sensitive data (PII, PHI, PCI) across application stacks
AI-driven data classification software for automated document labeling
Risk calculator for estimating data classification time, costs, and exposure
AI-driven data classification platform for sensitive data discovery & labeling
Metadata registry for dynamic data access policies across platforms
Automated data discovery & classification for access control & compliance
Storage analysis and optimization tool for unstructured data management
Data-centric audit and protection platform with file lifecycle tracking
Data lineage technology for classifying and tracking sensitive data movement
AI-powered data classification linking identity, content, and context
Sensitive data discovery tool for unstructured data in files and cloud storage
On-premises data discovery, classification, and monitoring with AI detection
Automated data discovery & classification for sensitive data across on-prem & cloud
ML-powered data discovery tool for identifying and classifying sensitive data
Discovers and classifies sensitive data across enterprise environments
Information Rights Management solution for document classification & protection
Data discovery software for indexing structured & unstructured data at scale
Data discovery and classification platform for GDPR compliance and data protection
Audits file activity & classifies data on Dell EMC Isilon storage systems.
Scans networks and databases to identify cardholder data for PCI DSS compliance
Locates and manages sensitive data across endpoints for compliance and privacy.
Professional services for discovering and classifying sensitive data
Automates discovery and protection of PII across enterprise data sources.
Data classification tool that locates sensitive data-at-rest on endpoints
AI platform for data classification, security labeling, and risk management
API-based data classification service for identifying sensitive data types
Dynamic data discovery, classification & protection for NetApp ONTAP file shares.
ABAC-powered data classification & protection for M365, SharePoint & file shares.
Classifies and controls sensitive data across local, cloud, and endpoint environments.
AI-driven M365 information mapping, classification & MIP label automation.
Autonomously scans & classifies cloud files to enable data governance.
Automated sensitive data classification across DBs, files, and streams.
Agentless data discovery & classification platform for PII, PHI, and PCI.
Automated sensitive data discovery and classification for compliance.
Data classification, privacy & sovereignty platform with ABAC controls.
Managed data security service powered by Microsoft Purview for data protection.
AI-powered platform for sensitive data discovery, classification & governance.
Centralized data catalog for sensitive data discovery, classification & compliance.
Discovers & classifies sensitive data across SaaS, endpoints, email & file shares.
Code-scanning tool for data discovery, classification & privacy risk detection.
AI-driven data discovery & classification using unsupervised learning.
AI-based data discovery, classification & protection for unstructured data.
A tool for securely backing up and versioning production secrets or shared passwords
