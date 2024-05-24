Consilio PII Tools Logo

Top Alternatives to Consilio PII Tools

Data Protection

On-premises tool for discovering, analyzing, and remediating PII/PCI/PHI data

46 Alternatives to Consilio PII Tools

PII Crawler PII Scanner Logo
PII Crawler PII Scanner

Scans files and databases for unencrypted PII like SSN, names, and addresses

Data Protection
Kriptos AI-Driven Data Classification Logo
Kriptos AI-Driven Data Classification

AI-driven data classification platform for automated discovery & labeling

Data Protection
Microsoft Purview Information Protection Logo
Microsoft Purview Information Protection

Data classification and protection solution for Microsoft environments

Data Protection
ZeroThreat Sensitive Data Detection Logo
ZeroThreat Sensitive Data Detection

Detects sensitive data (PII, PHI, PCI) across application stacks

Data Protection
Kriptos AI Data Classification Logo
Kriptos AI Data Classification

AI-driven data classification software for automated document labeling

Data Protection
Kriptos Calculator Logo
Kriptos Calculator

Risk calculator for estimating data classification time, costs, and exposure

Data Protection
Kriptos Data Classification Logo
Kriptos Data Classification

AI-driven data classification platform for sensitive data discovery & labeling

Data Protection
Immuta Metadata Registry Logo
Immuta Metadata Registry

Metadata registry for dynamic data access policies across platforms

Data Protection
Immuta Data Discovery & Classification Logo
Immuta Data Discovery & Classification

Automated data discovery & classification for access control & compliance

Data Protection
ProLion DataAnalyzer Logo
ProLion DataAnalyzer

Storage analysis and optimization tool for unstructured data management

Data Protection
Zecurion DCAP Logo
Zecurion DCAP

Data-centric audit and protection platform with file lifecycle tracking

Data Protection
Cyberhaven Trail™ Logo
Cyberhaven Trail™

Data lineage technology for classifying and tracking sensitive data movement

Data Protection
Lightbeam Data Classification Logo
Lightbeam Data Classification

AI-powered data classification linking identity, content, and context

Data Protection
Qohash Recon Logo
Qohash Recon

Sensitive data discovery tool for unstructured data in files and cloud storage

Data Protection
Galaxkey Shield Logo
Galaxkey Shield

On-premises data discovery, classification, and monitoring with AI detection

Data Protection
SecurEnvoy Data Discovery Platform Logo
SecurEnvoy Data Discovery Platform

Automated data discovery & classification for sensitive data across on-prem & cloud

Data Protection
Protegrity Data Discovery Logo
Protegrity Data Discovery

ML-powered data discovery tool for identifying and classifying sensitive data

Data Protection
Thales CipherTrust Data Discovery and Classification Logo
Thales CipherTrust Data Discovery and Classification

Discovers and classifies sensitive data across enterprise environments

Data Protection
AppSec Prot-On Logo
AppSec Prot-On

Information Rights Management solution for document classification & protection

Data Protection
Exonar Reveal Logo
Exonar Reveal

Data discovery software for indexing structured & unstructured data at scale

Data Protection
Exonar Data Protection Logo
Exonar Data Protection

Data discovery and classification platform for GDPR compliance and data protection

Data Protection
Lepide Dell EMC Data Storage Auditing Software Logo
Lepide Dell EMC Data Storage Auditing Software

Audits file activity & classifies data on Dell EMC Isilon storage systems.

Data Protection
Panacea pCDS – Panacea Card Data Scanner Logo
Panacea pCDS – Panacea Card Data Scanner

Scans networks and databases to identify cardholder data for PCI DSS compliance

Data Protection
Tanium Reveal Logo
Tanium Reveal

Locates and manages sensitive data across endpoints for compliance and privacy.

Data Protection
Defy Security Data Discovery Services Logo
Defy Security Data Discovery Services

Professional services for discovering and classifying sensitive data

Data Protection
Shinydocs PII Data Protection Logo
Shinydocs PII Data Protection

Automates discovery and protection of PII across enterprise data sources.

Data Protection
Safend Discoverer Logo
Safend Discoverer

Data classification tool that locates sensitive data-at-rest on endpoints

Data Protection
Castlepoint Cyber Security Logo
Castlepoint Cyber Security

AI platform for data classification, security labeling, and risk management

Data Protection
Teleskope Data Classification as a Service Logo
Teleskope Data Classification as a Service

API-based data classification service for identifying sensitive data types

Data Protection
archTIS NC Protect for NetApp ONTAP Logo
archTIS NC Protect for NetApp ONTAP

Dynamic data discovery, classification & protection for NetApp ONTAP file shares.

Data Protection
archTIS NC Protect Logo
archTIS NC Protect

ABAC-powered data classification & protection for M365, SharePoint & file shares.

Data Protection
Arexdata Data Classification Logo
Arexdata Data Classification

Classifies and controls sensitive data across local, cloud, and endpoint environments.

Data Protection
Cognni Cloud Intelligence Logo
Cognni Cloud Intelligence

AI-driven M365 information mapping, classification & MIP label automation.

Data Protection
Cognni Data Governance Logo
Cognni Data Governance

Autonomously scans & classifies cloud files to enable data governance.

Data Protection
DataStealth Data Classification Logo
DataStealth Data Classification

Automated sensitive data classification across DBs, files, and streams.

Data Protection
DataStealth Data Security Platform Logo
DataStealth Data Security Platform

Agentless data discovery & classification platform for PII, PHI, and PCI.

Data Protection
eXate Data Discovery & Classification Logo
eXate Data Discovery & Classification

Automated sensitive data discovery and classification for compliance.

Data Protection
eXate Logo
eXate

Data classification, privacy & sovereignty platform with ABAC controls.

Data Protection
ITC Secure Data Security Service Logo
ITC Secure Data Security Service

Managed data security service powered by Microsoft Purview for data protection.

Data Protection
Lumeus Information Governance Logo
Lumeus Information Governance

AI-powered platform for sensitive data discovery, classification & governance.

Data Protection
Mage Data Catalog Logo
Mage Data Catalog

Centralized data catalog for sensitive data discovery, classification & compliance.

Data Protection
MIND Data Discovery Logo
MIND Data Discovery

Discovers & classifies sensitive data across SaaS, endpoints, email & file shares.

Data Protection
Privado Privacy Scan Logo
Privado Privacy Scan

Code-scanning tool for data discovery, classification & privacy risk detection.

Data Protection
Secuvy Data Discovery & Classification Logo
Secuvy Data Discovery & Classification

AI-driven data discovery & classification using unsupervised learning.

Data Protection
Secuvy AI Data Discovery Platform Logo
Secuvy AI Data Discovery Platform

AI-based data discovery, classification & protection for unstructured data.

Data Protection
dotgpg Logo
dotgpg

A tool for securely backing up and versioning production secrets or shared passwords

Data Protection
Free

