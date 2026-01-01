Immuta Data Discovery & Classification
Immuta Data Discovery & Classification
Immuta Data Discovery & Classification Description
Immuta Data Discovery & Classification is a component of the Immuta Platform that provides automated data discovery and classification capabilities. The product maintains an inventory of data assets categorized by sensitivity and purpose to support access control decisions. The system performs dynamic data classification that updates as data is added, modified, or deleted. This enables policies to automatically extend to new or updated data assets without manual intervention. The classification metadata feeds into the platform's metadata registry and supports policy enforcement across multiple data platforms. The product identifies sensitive data subject to regulatory requirements and applies consistent classification standards across connected data sources and data products. This classification drives the platform's policy entitlement engine, which enforces access policies based on data sensitivity levels. Data discovery and classification results support audit capabilities by providing visibility into data access patterns across domains and the organization. The system enables data product owners, data stewards, data consumers, data governors, and IT teams to collaborate using standardized data policies. The classification functionality integrates with other Immuta Platform components including the Metadata Registry, Policy Entitlement Engine, Unified Audit, and Data Domains features to provide consistent data governance and access control.
