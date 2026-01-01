Kriptos Data Classification Logo

Kriptos Data Classification

AI-driven data classification platform for sensitive data discovery & labeling

Data Protection
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Kriptos Data Classification Description

Kriptos Data Classification is a data protection platform that uses artificial intelligence to discover, classify, and label sensitive information across workstations, servers, and cloud environments. The platform employs customized AI algorithms tailored to each client's data context to identify and categorize documents based on sensitivity levels including confidential, public, restricted, and internal use. The system supports multiple document formats including Word, Excel, PowerPoint, and PDF files. It includes specialized algorithms for identifying sensitive documents, recognizing credit card information, and detecting personal data. The platform scans documents to identify patterns such as ID numbers, email addresses, proper names, and credit card numbers from various issuers including Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, AMEX, and JCB. Kriptos applies validation algorithms to authenticate identified patterns and labels documents containing personally identifiable information (PII) or credit card data. The classification process assigns labels to documents based on sensitivity: confidential, restricted, internal use, or public. The platform generates compliance and security reports with audit trails to support regulatory requirements including PCI DSS, GDPR, ISO 27001, SOC 2 Type 2, NIST, and HIPAA. The AI model development process involves analyzing client documents, collecting feedback for refinement, training the model for accuracy, and continuous improvement through iteration. The platform provides automated discovery, classification, and labeling capabilities for risk management and compliance purposes.

Kriptos Data Classification FAQ

Common questions about Kriptos Data Classification including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Kriptos Data Classification is AI-driven data classification platform for sensitive data discovery & labeling developed by Kriptos. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Powered Security, Compliance, Data Classification.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →