Kriptos Data Classification
Kriptos Data Classification
Kriptos Data Classification Description
Kriptos Data Classification is a data protection platform that uses artificial intelligence to discover, classify, and label sensitive information across workstations, servers, and cloud environments. The platform employs customized AI algorithms tailored to each client's data context to identify and categorize documents based on sensitivity levels including confidential, public, restricted, and internal use. The system supports multiple document formats including Word, Excel, PowerPoint, and PDF files. It includes specialized algorithms for identifying sensitive documents, recognizing credit card information, and detecting personal data. The platform scans documents to identify patterns such as ID numbers, email addresses, proper names, and credit card numbers from various issuers including Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, AMEX, and JCB. Kriptos applies validation algorithms to authenticate identified patterns and labels documents containing personally identifiable information (PII) or credit card data. The classification process assigns labels to documents based on sensitivity: confidential, restricted, internal use, or public. The platform generates compliance and security reports with audit trails to support regulatory requirements including PCI DSS, GDPR, ISO 27001, SOC 2 Type 2, NIST, and HIPAA. The AI model development process involves analyzing client documents, collecting feedback for refinement, training the model for accuracy, and continuous improvement through iteration. The platform provides automated discovery, classification, and labeling capabilities for risk management and compliance purposes.
