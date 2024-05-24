Loading...
Security platform for serverless functions with vulnerability scanning & runtime
SBOM generation tool for serverless functions across cloud platforms
A serverless application that demonstrates common serverless security flaws and weaknesses
LambdaGuard is an AWS Lambda auditing tool that provides security configuration checks, statistical analysis, and service dependency mapping for serverless functions.
FunctionShield is a Serverless Security Library for Developers to enforce strict security controls on AWS Lambda & Google Cloud Functions runtimes.
Unified security platform for code, CI/CD, and cloud environments
Full lifecycle container security platform from build to runtime
Runtime protection for containers, K8s, serverless, and VMs in cloud environments
Cloud-Native Application Protection Platform for vulnerability & runtime security
Open-source CNAPP for vuln, malware, secrets, & compliance scanning w/ ThreatGraph
Code to cloud security platform for app lifecycle protection
IaC security scanner that detects cloud misconfigurations in CI/CD pipelines
Container image scanning & runtime security for containerized applications
Agentless cloud workload protection for VMs, containers, and Kubernetes
Container and Kubernetes security platform with runtime visibility and detection
CNAPP for runtime threat detection and protection in cloud environments
Runtime CNAPP with AI-powered cloud and AI stack security platform
Unified CNAPP for multi-cloud security, compliance, and threat detection
Cloud-native security platform with runtime insights and AI-driven analysis
Comprehensive CNAPP solution with CSPM, CWPP, CDR, CIEM, and DevSecOps capabilities
AI-enhanced CNAPP securing cloud environments from dev to runtime
Container security platform scanning images, enforcing K8s policies & runtime threats
Malware scanning for cloud object storage and file services
Container security platform with image scanning, admission control, and runtime
Multi-cloud workload protection for VMs, containers, and serverless apps
Get strategic cybersecurity insights in your inbox