Top Alternatives to Pentera RansomwareReady™Threat Management
Automated ransomware attack emulation platform for defense validation
36 Alternatives to Pentera RansomwareReady™
SaaS BAS platform automating C2 attacks with AI-driven remediation plans
Exposure validation platform combining BAS and attack path validation (CART)
Breach and attack simulation platform for testing security controls
Human-led adversary emulation service testing detection & response capabilities
Validates detective security controls through attack simulations and testing
Breach and attack simulation service for testing security controls
Open-source threat-informed exposure validation platform for attack simulation
Human-led breach and attack simulation service for security control validation
Breach and attack simulation platform for security validation
Managed BAS service simulating attacks to test security defenses
Security validation platform that simulates attacks to test security controls
Cyberattack simulation service using automated and manual testing techniques
Threat simulation service emulating attacker behavior to validate defenses
Automated AI red teaming platform for testing GenAI apps, models & agents
Cloud-based lab environment for testing security solutions and simulations
Self-service DDoS testing platform for controlled attack simulations
AI-powered cloud adversary emulation platform for AWS, Azure, and Kubernetes
Creates custom cloud attack techniques for AWS with auto-complete & MITRE mapping
Cloud attack emulation platform for validating AWS security controls
AI-powered cyber risk emulation platform for insurance & enterprise.
AI-powered red-teaming tool for automated fraud detection simulation.
Windows platform for auditing network security defences via custom PCAP replay.
Windows platform for auditing network security defences via traffic replay.
Cloud-based DDoS attack simulation & monitoring platform for defense testing.
Continuous security control validation platform testing EDR against adversary TTPs.
Adversary emulation tool that validates security control effectiveness via MITRE ATT&CK.
Platform for simulating known/unknown threats to test security controls.
CTI platform simulating real threat TTPs to validate org defenses & SOC readiness.
Managed BAS service emulating real-world TTPs to assess & improve security posture.
Cloud BAS tool that continuously simulates attacks to identify exploitable paths.
Continuous AI-based cloud red teaming via digital twin simulation.
APT Simulator is a tool for simulating a compromised system on Windows.
A utility to generate malicious network traffic for security evaluation.
A testing tool that generates suspect actions to validate and test Falco runtime security monitoring rulesets.
An open-source platform that builds instrumented environments, simulates attacks, and integrates with Splunk for detection rule development and testing.
Continuous security control validation platform using adversary emulation
