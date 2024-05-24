Pentera RansomwareReady™ Logo

Top Alternatives to Pentera RansomwareReady™

Threat Management

Automated ransomware attack emulation platform for defense validation

36 Alternatives to Pentera RansomwareReady™

ZAIUX ZAIUX® Evo Logo
ZAIUX ZAIUX® Evo

SaaS BAS platform automating C2 attacks with AI-driven remediation plans

Threat Management
SafeBreach Exposure Validation Platform Logo
SafeBreach Exposure Validation Platform

Exposure validation platform combining BAS and attack path validation (CART)

Threat Management
SafeBreach Validate Logo
SafeBreach Validate

Breach and attack simulation platform for testing security controls

Threat Management
GoSecure Titan® Adversarial Simulation Logo
GoSecure Titan® Adversarial Simulation

Human-led adversary emulation service testing detection & response capabilities

Threat Management
NetSPI Detective Controls Testing Logo
NetSPI Detective Controls Testing

Validates detective security controls through attack simulations and testing

Threat Management
Proficio ProBAS Breach and Attack Simulation Logo
Proficio ProBAS Breach and Attack Simulation

Breach and attack simulation service for testing security controls

Threat Management
Filigran OpenAEV Logo
Filigran OpenAEV

Open-source threat-informed exposure validation platform for attack simulation

Threat Management
Raxis Breach and Attack Simulation Logo
Raxis Breach and Attack Simulation

Human-led breach and attack simulation service for security control validation

Threat Management
Cymulate This Page Can't Be Found Logo
Cymulate This Page Can't Be Found

Breach and attack simulation platform for security validation

Threat Management
Digital Hands Breach and Attack Simulation Logo
Digital Hands Breach and Attack Simulation

Managed BAS service simulating attacks to test security defenses

Threat Management
Security Validation Platform Logo
Security Validation Platform

Security validation platform that simulates attacks to test security controls

Threat Management
Tarlogic Cyberattack Simulation Logo
Tarlogic Cyberattack Simulation

Cyberattack simulation service using automated and manual testing techniques

Threat Management
ValueMentor Threat Simulation Logo
ValueMentor Threat Simulation

Threat simulation service emulating attacker behavior to validate defenses

Threat Management
DeepKeep Automated AI Red Teaming Logo
DeepKeep Automated AI Red Teaming

Automated AI red teaming platform for testing GenAI apps, models & agents

Threat Management
MorganFranklin Cybersecurity Innovation Center Logo
MorganFranklin Cybersecurity Innovation Center

Cloud-based lab environment for testing security solutions and simulations

Threat Management
RedWolf Self Serve Testing Logo
RedWolf Self Serve Testing

Self-service DDoS testing platform for controlled attack simulations

Threat Management
Mitigant Logo
Mitigant

AI-powered cloud adversary emulation platform for AWS, Azure, and Kubernetes

Threat Management
Mitigant Attack Builder Logo
Mitigant Attack Builder

Creates custom cloud attack techniques for AWS with auto-complete & MITRE mapping

Threat Management
Mitigant Cloud Attack Emulation Logo
Mitigant Cloud Attack Emulation

Cloud attack emulation platform for validating AWS security controls

Threat Management
BreachBits BreachRisk™ Logo
BreachBits BreachRisk™

AI-powered cyber risk emulation platform for insurance & enterprise.

Threat Management
Darwinium Beagle Logo
Darwinium Beagle

AI-powered red-teaming tool for automated fraud detection simulation.

Threat Management
IDappcom TrafficIQ Professional Logo
IDappcom TrafficIQ Professional

Windows platform for auditing network security defences via custom PCAP replay.

Threat Management
IDappcom TrafficIQ Pro with Traffic Files Logo
IDappcom TrafficIQ Pro with Traffic Files

Windows platform for auditing network security defences via traffic replay.

Threat Management
HERCULES SecDDoS Logo
HERCULES SecDDoS

Cloud-based DDoS attack simulation & monitoring platform for defense testing.

Threat Management
Prelude Security Control Validation Logo
Prelude Security Control Validation

Continuous security control validation platform testing EDR against adversary TTPs.

Threat Management
Ridge Security RidgeBot ACE Logo
Ridge Security RidgeBot ACE

Adversary emulation tool that validates security control effectiveness via MITRE ATT&CK.

Threat Management
rThreat Logo
rThreat

Platform for simulating known/unknown threats to test security controls.

Threat Management
rThreat Cyber Threat Intelligence Logo
rThreat Cyber Threat Intelligence

CTI platform simulating real threat TTPs to validate org defenses & SOC readiness.

Threat Management
SCYTHE BAS+ Managed Services Logo
SCYTHE BAS+ Managed Services

Managed BAS service emulating real-world TTPs to assess & improve security posture.

Threat Management
Skyhawk Breach and Attack Simulation Logo
Skyhawk Breach and Attack Simulation

Cloud BAS tool that continuously simulates attacks to identify exploitable paths.

Threat Management
Skyhawk Red Team-as-a-Service Logo
Skyhawk Red Team-as-a-Service

Continuous AI-based cloud red teaming via digital twin simulation.

Threat Management
APT Simulator Logo
APT Simulator

APT Simulator is a tool for simulating a compromised system on Windows.

Threat Management
Free
Network Flight Simulator (flightsim) Logo
Network Flight Simulator (flightsim)

A utility to generate malicious network traffic for security evaluation.

Threat Management
Free
event-generator Logo
event-generator

A testing tool that generates suspect actions to validate and test Falco runtime security monitoring rulesets.

Threat Management
Free
Splunk Attack Range Logo
Splunk Attack Range

An open-source platform that builds instrumented environments, simulates attacks, and integrates with Splunk for detection rule development and testing.

Threat Management
Free
AttackIQ Adversarial Exposure Validation Logo
AttackIQ Adversarial Exposure Validation

Continuous security control validation platform using adversary emulation

Threat Management

