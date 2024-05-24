Digital Hands Breach and Attack Simulation
Managed BAS service simulating attacks to test security defenses
Digital Hands Breach and Attack Simulation Description
Digital Hands Breach and Attack Simulation is a managed service that conducts ongoing simulated cyberattacks against an organization's environment to validate security controls and defenses. The service tests multiple attack vectors including SIEM detection rules and event correlation, endpoint protection against malware and ransomware, firewall policies and configurations, and email filtering capabilities against phishing and malware attacks. The service follows a five-phase methodology: assessment of current security posture and threat landscape, simulation of real-world cyberattacks against common attack vectors, analysis of simulation results to identify weaknesses and gaps, remediation guidance with actionable recommendations, and comprehensive reporting detailing findings and ongoing recommendations. The service provides continuous testing to ensure defenses can withstand emerging threats, delivers real-time feedback and insights into security posture, and offers a cost-effective alternative to in-house breach and attack simulation solutions. Organizations receive detailed reports on vulnerabilities discovered during simulations along with remediation steps and recommendations for maintaining resilient defenses against future threats.
