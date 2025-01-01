Loading...
Professional cybersecurity consulting services including penetration testing, incident response, compliance, and managed security services.
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to accelerate sales and compliance
Novacoast Managed Security Services provides comprehensive outsourced cybersecurity solutions including SIEM, EDR, DLP, PAM, and incident response through their NOC and SOC operations.
Managed web application security scanning service by Greenbone AG
Black Kilt Security is a cybersecurity consulting firm that provides strategic planning, technology integration, compliance consulting, security engineering, and cyber forensics services to organizations of various sizes.
A virtual CISO service that combines a security and compliance automation platform with expert support to provide organizations with cybersecurity leadership and operational capabilities.
A cybersecurity consulting service that provides security assessments, compliance guidance, and strategic planning across multiple industries with flexible engagement models.
A comprehensive application security service provider offering manual penetration testing, vulnerability assessment, and security solutions across various industries.
CYE provides cybersecurity consulting services that combine risk quantification, attack route visualization, and expert advisory to help organizations assess, quantify, and mitigate their cyber exposure in financial terms.
A comprehensive cybersecurity consulting service offering security assessments, risk analysis, and implementation of tailored information security management systems for organizations.
Fractional CISO services for B2B companies to accelerate sales and compliance
A managed security service provider specializing in identity security solutions including IAM, IGA, and PAM with implementation, operational, and advisory services.
Strobes Security Consulting Services provides an integrated cybersecurity platform that combines attack surface management, penetration testing, vulnerability management, and application security with expert consulting services.
A cybersecurity consulting service that provides security assessments, strategy development, and implementation guidance to organizations.
A managed security service platform offering fixed-cost incident response, continuous vulnerability scanning, and integrated cyber insurance access through a subscription model.
PAGO Networks delivers AI-powered managed security services including MDR, integrated EPP/EDR, dark web monitoring, Open XDR, and OT-oriented endpoint protection.
AKATI Sekurity is a global cybersecurity consulting firm providing managed security services, governance and compliance, security consulting, and digital forensics and incident response across multiple industries.
Outpost24 Managed Security Services offers proactive security monitoring and management across networks, endpoints, applications, and clouds through a comprehensive CTEM platform with expert-led validation and unified risk visibility.
Network Intelligence is a cybersecurity services provider offering comprehensive security solutions through their ADVISE framework, including detection and response, compliance, data privacy, and secure digital transformation services across multiple industries.
A-LIGN provides cybersecurity compliance audits and certifications, offering a range of services including SOC 2, ISO 27001, HITRUST, and FedRAMP, along with a technology platform for audit management.
Provides AI-driven cybersecurity solutions including assessments, training, compliance services, and insurance audits to help organizations reduce risk and build a security-aware culture.
A company that helps organizations create security-aware teams and produce bug-free software.
Websecurify provides efficient ways to protect organizations with sophisticated technology and expert consultancy.
A cybersecurity platform that offers vulnerability scanning, Windows Defender and 3rd party AV management, and MFA compliance reporting, among other features.
Security platform that provides protection, monitoring and governance for enterprise generative AI applications and LLMs against various threats including prompt injection and data poisoning.
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
Fabric Platform is a cybersecurity reporting solution that automates and standardizes report generation, offering a private-cloud platform, open-source tools, and community-supported templates.
A weekly newsletter providing cybersecurity leadership insights, industry updates, and strategic guidance for security professionals advancing to management positions.