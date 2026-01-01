Raxis Web Application Penetration Testing
Raxis Web Application Penetration Testing
Raxis Web Application Penetration Testing is a professional security testing service that focuses on identifying vulnerabilities in web-based applications. The service examines application-specific vulnerabilities, business logic flaws, and complex user interactions within web systems. The testing methodology covers OWASP Top 10 vulnerabilities including broken access controls, injection flaws (SQL injection, XSS), cryptographic failures, insecure design, security misconfigurations, CSRF, SSRF, authentication failures, and business logic errors. Testers validate security controls, authentication mechanisms, and authorization implementations. The service provides comprehensive role-based testing across different user permission levels. This includes testing as cross-customer users in SaaS environments to validate data isolation, restricted users with limited permissions, unauthenticated users to identify login process flaws and authentication bypass techniques, and administrative users to map application functionality and identify technical vulnerabilities. Testers adopt an attacker's perspective to exploit business logic vulnerabilities alongside code and configuration issues. The service identifies flaws that arise when legitimate application processing flows can be manipulated to produce unintended consequences, often stemming from flawed assumptions about user behavior or inadequate input validation. Testing results provide actionable feedback to development teams for securing applications and addressing identified vulnerabilities.
