Veza Access AI
GenAI-powered identity security platform for least privilege access management
Veza Access AI
GenAI-powered identity security platform for least privilege access management
Veza Access AI Description
Veza Access AI is an identity security platform that uses generative AI to help organizations implement least privilege access controls across enterprise systems. The platform provides visibility into effective permissions across applications, on-premises systems, cloud services, and data systems. The product enables security and identity teams to query access information using natural language across identities, groups, roles, policies, permissions, and resources. Users can perform attribute-driven searches, conditional scenarios, and complex queries without needing to understand the underlying access models of systems like AWS IAM, Snowflake, and Salesforce. Access AI includes capabilities for discovering and remediating identity misconfigurations, dormant permissions, unneeded privileged accounts, and over-permissioned identities. The platform surfaces and prioritizes identities with high privilege, risk, or policy issues across enterprise systems. Key capabilities include Access Search for natural language queries, Access Intelligence for discovering risky users and resources through dashboards, and Role Recommendations that provide tailored least privilege role suggestions for access requests. The Universal Search feature allows users to find relevant queries and dashboards using natural language descriptions, understanding nuances like negations and access patterns. The platform aims to reduce manual tasks by automating excess access detection and removal, while enabling business managers to make access decisions through natural language interfaces.
Veza Access AI FAQ
Common questions about Veza Access AI including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Veza Access AI is GenAI-powered identity security platform for least privilege access management developed by Veza Technologies. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Powered Security, Access Control, Cloud Security.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership