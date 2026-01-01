Veza Access Visibility
Identity access visibility platform for managing permissions across systems
Veza Access Visibility Description
Veza Access Visibility is an identity governance platform that provides visibility and control over access permissions across enterprise systems. The platform visualizes effective permissions for all identities, including human and machine identities, across applications, on-premise systems, cloud services, and data systems. The platform maintains an Access Graph that represents relationships between identities, permissions, and resources in near real-time. Users can query this graph to understand who has access to what resources and identify potential security risks. The solution includes Access Search for visualizing current effective permissions, Access AI for natural language queries, and a Query Builder for creating complex queries with filtering and sorting capabilities. Risk Heatmaps help identify and prioritize risky permissions, while Time Travel functionality allows comparison of historical permission states to track changes over time. Veza Query Language (VQL) provides an SQL-like syntax for tracking relationships between nodes in the Access Graph. The platform supports API-based queries through RESTful APIs for integration with existing tools and workflows. The platform addresses use cases including least privilege access management, continuous compliance monitoring for frameworks like SOX, SOC 2, NIST, and GDPR, and threat investigation for assessing compromised identity access during incident response.
Veza Access Visibility FAQ
Common questions about Veza Access Visibility including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Veza Access Visibility is Identity access visibility platform for managing permissions across systems developed by Veza Technologies. It is a IAM solution designed to help security teams with API Security, Access Control, Access Management.
