Veza Access Visibility Logo

Veza Access Visibility

Identity access visibility platform for managing permissions across systems

IAM
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Veza Access Visibility Description

Veza Access Visibility is an identity governance platform that provides visibility and control over access permissions across enterprise systems. The platform visualizes effective permissions for all identities, including human and machine identities, across applications, on-premise systems, cloud services, and data systems. The platform maintains an Access Graph that represents relationships between identities, permissions, and resources in near real-time. Users can query this graph to understand who has access to what resources and identify potential security risks. The solution includes Access Search for visualizing current effective permissions, Access AI for natural language queries, and a Query Builder for creating complex queries with filtering and sorting capabilities. Risk Heatmaps help identify and prioritize risky permissions, while Time Travel functionality allows comparison of historical permission states to track changes over time. Veza Query Language (VQL) provides an SQL-like syntax for tracking relationships between nodes in the Access Graph. The platform supports API-based queries through RESTful APIs for integration with existing tools and workflows. The platform addresses use cases including least privilege access management, continuous compliance monitoring for frameworks like SOX, SOC 2, NIST, and GDPR, and threat investigation for assessing compromised identity access during incident response.

Veza Access Visibility FAQ

Common questions about Veza Access Visibility including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Veza Access Visibility is Identity access visibility platform for managing permissions across systems developed by Veza Technologies. It is a IAM solution designed to help security teams with API Security, Access Control, Access Management.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →