Manages AI agent identities and non-human access across cloud and SaaS platforms

Oasis Agentic Access Management (AAM) is an identity and access management platform designed to secure AI agents and non-human identities across IaaS, SaaS, PaaS, and on-premises environments. The platform addresses the challenge of managing AI agents that are created by anyone, anywhere, without consistent governance or tools for scale. The solution provides visibility and control over AI agents, non-human identities, and their permissions across multiple environments including AWS, Azure, GCP, GitHub, ChatGPT, Salesforce, Office 365, and Copilot. It supports identity providers such as Azure, AWS, GCP, Ping, Okta, and Microsoft Active Directory, as well as vault systems like HashiCorp, Azure Key Vault, AWS KMS, and GCP. The platform offers inventory and mapping capabilities to track every agent, identity, and permission across AI platforms. It automates agent identity provisioning with time-bound access controls and enforces security policies at scale across the AI ecosystem. The system includes secret rotation functionality and policy enforcement mechanisms to maintain consistent governance. Oasis AAM targets enterprises adopting AI agents and aims to reduce risk from over-privileged access, automate identity governance, prevent service outages, and enforce compliance policies across acquired or distributed environments.

Oasis Agentic Access Management is Manages AI agent identities and non-human access across cloud and SaaS platforms developed by Oasis Security. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Security, Access Management, Automation.

