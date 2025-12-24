Oasis Agentic Access Management
Manages AI agent identities and non-human access across cloud and SaaS platforms
Oasis Agentic Access Management
Manages AI agent identities and non-human access across cloud and SaaS platforms
Oasis Agentic Access Management Description
Oasis Agentic Access Management (AAM) is an identity and access management platform designed to secure AI agents and non-human identities across IaaS, SaaS, PaaS, and on-premises environments. The platform addresses the challenge of managing AI agents that are created by anyone, anywhere, without consistent governance or tools for scale. The solution provides visibility and control over AI agents, non-human identities, and their permissions across multiple environments including AWS, Azure, GCP, GitHub, ChatGPT, Salesforce, Office 365, and Copilot. It supports identity providers such as Azure, AWS, GCP, Ping, Okta, and Microsoft Active Directory, as well as vault systems like HashiCorp, Azure Key Vault, AWS KMS, and GCP. The platform offers inventory and mapping capabilities to track every agent, identity, and permission across AI platforms. It automates agent identity provisioning with time-bound access controls and enforces security policies at scale across the AI ecosystem. The system includes secret rotation functionality and policy enforcement mechanisms to maintain consistent governance. Oasis AAM targets enterprises adopting AI agents and aims to reduce risk from over-privileged access, automate identity governance, prevent service outages, and enforce compliance policies across acquired or distributed environments.
Oasis Agentic Access Management FAQ
Common questions about Oasis Agentic Access Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Oasis Agentic Access Management is Manages AI agent identities and non-human access across cloud and SaaS platforms developed by Oasis Security. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Security, Access Management, Automation.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership