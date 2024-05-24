Upwind Cloud Runtime Visibility
Upwind Cloud Runtime Visibility Description
Upwind Cloud Runtime Visibility is a cloud security platform that combines agentless visibility with real-time runtime context to identify and prioritize cloud security risks. The platform provides complete asset discovery across cloud environments, inventorying resources, services, and technologies while mapping relationships between workloads, services, and dependencies. The solution creates a unified asset graph that automatically maps assets, attributes, ownership, and relationships into a single view, enabling security teams to understand how resources interact across accounts, regions, and cloud providers. It analyzes how risks relate and propagate across interconnected assets using runtime context to understand exposure based on actual workload behavior in production environments. The platform focuses on reducing alert fatigue by prioritizing findings based on context-driven analysis, helping teams identify which vulnerabilities, permissions, and exposures pose actual risk. It aims to reduce noise by focusing on critical issues rather than generating thousands of isolated findings. Upwind integrates security findings into existing workflows by pushing prioritized findings into CI/CD pipelines, alerting systems, chat platforms, and ticketing systems. The platform automatically generates tickets, assigns ownership, and tracks resolution while using runtime insights to validate fixes and measure deployment impact.
