Datadog Cloud SIEM

Cloud-based SIEM for threat detection and security monitoring

Datadog Cloud SIEM is a security information and event management solution designed for cloud environments. The platform provides security monitoring capabilities integrated within Datadog's broader observability platform. The solution ingests and analyzes security logs and events from cloud infrastructure, applications, and services to detect potential threats and security incidents. It operates as part of Datadog's unified monitoring ecosystem, allowing security teams to correlate security events with infrastructure and application performance data. Cloud SIEM includes detection rules for identifying security threats and suspicious activities across cloud environments. The platform supports log collection from various sources and provides analysis capabilities for security event data. The solution is positioned within Datadog's security product suite, which includes cloud security posture management, workload protection, application security, and compliance monitoring capabilities. It integrates with Datadog's workflow automation and case management features for incident response activities. Cloud SIEM is designed for organizations operating in cloud environments who require security monitoring and threat detection capabilities alongside their existing observability infrastructure. The platform follows a cloud-native architecture and supports multi-cloud deployments.

Datadog Cloud SIEM is Cloud-based SIEM for threat detection and security monitoring developed by Datadog. It is a Security Operations solution designed to help security teams with Cloud Native, Cloud Security, Incident Response.

