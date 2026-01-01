Checkmarx Repository Health Logo

Checkmarx Repository Health

Monitors code repository health for security, dependencies, and maintenance.

Application Security
Commercial
Checkmarx Repository Health Description

Checkmarx Repository Health is a code repository monitoring solution that provides visibility into the security, dependency management, and maintenance health of code repositories used in applications. The product evaluates repositories based on multiple factors including security practices, testing practices, dependency management, CI/CD practices, and project maintenance. The solution integrates with source code management (SCM) platforms to enable automatic scanning when repositories are updated. Scans can also be initiated manually through API, CLI, or the Checkmarx One user interface. Repository health assessments are provided through continuous tracking and scoring mechanisms. Repository health evaluations are included in unified reports within the Checkmarx One platform, allowing teams to view security vulnerabilities, code quality issues, and repository health risks in a single location. This consolidated reporting approach enables prioritization of remediation efforts across different types of risks. The product is designed to address risks associated with unauthorized code changes, code quality issues, and regulatory compliance requirements. It provides ongoing monitoring to help organizations maintain visibility into the security posture of their code repositories as part of their software supply chain security strategy.

It is a Application Security solution designed to help security teams with Application Security, CI CD, Code Security.

