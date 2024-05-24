Top Alternatives to Network Intelligence SOC Maturity AssessmentServices
SOC maturity assessment service evaluating people, processes, and technology
132 Alternatives to Network Intelligence SOC Maturity Assessment
Complimentary risk assessment suite to improve security posture & insurability
Security posture assessment service evaluating cybersecurity maturity
Security assessment services to identify vulnerabilities and compliance gaps
Cloud security assessment service for AWS, Azure, GCP, and O365 environments
Cybersecurity readiness assessment service evaluating security posture
Cybersecurity risk assessment service for breach prevention & insurance reqs
Risk assessment and compliance services for cybersecurity frameworks and standards
Professional cybersecurity assessment and risk evaluation services
Cyber security risk assessment and compliance consulting services
Risk assessment and risk management consulting services
Cybersecurity assessment services for vulnerability & risk identification
Ransomware preparedness assessment service using NIST CSF framework
Security posture assessment service identifying vulnerabilities and controls
Ransomware readiness assessment service evaluating defenses and response plans
Security assessment service to identify vulnerabilities in business IT assets
Security assessment services provider
External and internal security posture assessment services by Hoplite
Cyber risk assessment and management consulting services
Secure development lifecycle consulting for hardware, software & IoT products
Supply chain security assessment and consulting services
Security advisory & consulting services for govt & commercial sectors
Cybersecurity assessment service analyzing organizational & infrastructure posture
Healthcare-focused security & privacy risk assessment services
Cybersecurity consulting & assessment services for risk evaluation & posture
IT risk assessment consulting service using frameworks and proprietary tools
IT audit services including compliance, cybersecurity, and risk assessments
Cybersecurity assessment services across multiple compliance frameworks
Risk assessment service using Dynamic Risk Methodology for cybersecurity
OS and service hardening review services for servers and workstations
IT risk assessment service to identify and prioritize cybersecurity risks
IT security audit service verifying security controls implementation
Assessment service evaluating organizational ransomware preparedness
Configuration review service for networks, servers, apps, and firewalls
Configuration assessment service for network devices and systems security
Security consulting services for vulnerability assessment and risk mitigation
M365 security assessment evaluating 29 controls with prioritized remediation
Evaluates org cybersecurity maturity against industry standards & frameworks
Zero Trust advisory services for identity-centric security architecture
Cybersecurity gap assessment service to identify program weaknesses
Risk management service for identifying, assessing, and mitigating cyber risks
OpSec assessments & training for executives and high-profile individuals
Professional code auditing service for security, compliance, and quality
AD security review and password audit service for identity management
Cyber insurance readiness and risk assessment consulting services
Independent IT audit and cybersecurity assessment service for compliance
Advisory services for cybersecurity maturity assessment and resilience planning
Risk assessment and treatment service for identifying and mitigating cyber risks
Microsoft-funded network security assessment and optimization program
Bespoke cyber security assessment service for threat, vulnerability & risk analysis
Professional security risk assessment services for compliance and cyber posture
Cybersecurity assessment service analyzing security controls and vulnerabilities
NIST Cybersecurity Framework Identify function implementation services
Network security audit service evaluating IT infrastructure security posture
Professional risk assessment services using NIST SP 800-30 and ISO 27005.
HIPAA risk analysis service for healthcare orgs to assess ePHI security risks
HIPAA-focused security risk assessment service for healthcare organizations
Risk assessment service to identify security gaps and vulnerabilities
Cybersecurity assessment service evaluating org security posture & compliance
Independent cybersecurity audit service for organizations
Security audit services for compliance and vulnerability identification
Professional cybersecurity risk assessment services for businesses
Cyber insurance with digital footprint analysis and security services
NIST-aligned cybersecurity maturity assessment and roadmap development service
ZTNA roadmap assessment service for zero-trust network integration planning
Cybersecurity audit & consulting services for SMBs and mid-market companies
Security assessment service for evaluating organizational security posture
Security assessment service for Azure cloud environments
M365 security assessment service evaluating identity, devices, and data protection
Zero Trust assessment service for Microsoft 365 environments
Two-day workshop assessing org security posture across 12 domains
IAM maturity assessment service evaluating IGA, AM, and PAM capabilities
Third-party fraud testing service simulating fraudster attacks on banks
360° cybersecurity diagnostic service covering infra, apps, endpoints, IAM & data.
Structured threat analysis & risk assessment service using STRIDE methodology.
Professional security assessment service reviewing network health & posture.
Managed risk assessment service covering network, endpoint, and privacy controls.
Outsourced cybersecurity audit service for SMEs covering vuln & compliance.
ISO 27005-based info security risk assessment consulting service.
Managed cloud risk assessment, visualization & remediation service for healthcare.
M365 environment security assessment against CISA SCuBA standards.
Remote security assessments for M365, endpoints, and AI readiness.
Professional cyber risk assessment services covering vuln, web, and red team testing.
Cybersecurity risk mgmt services: assessments, vCISO, GRC, and training.
Managed mobile risk assessment service for threat detection and remediation.
Independent IT infrastructure audit to identify vulnerabilities & ensure compliance.
Expert-led security audit of Microsoft 365 tenancy config and controls.
IT security audit service covering threat deterrence, detection, and GDPR compliance.
Free 20-min consultation to identify cyber vulnerabilities for SMBs.
Cybersecurity threat & exposure analysis for M&A/investment due diligence.
Fact-based security posture assessment with risk register and action plan.
4-session cybersecurity risk reduction workshop for prioritizing security investments.
Cybersecurity risk assessment service identifying gaps and compliance needs.
Independent DoD/DIB cybersecurity assessments for CMMC & ATO compliance.
Consulting service delivering a 5-year cybersecurity strategy and maturity roadmap.
Cybersecurity risk assessment & consulting using NIST, CIS, and ISO 27001.
Multidisciplinary network threat & vulnerability assessment consulting service.
Consulting service assessing security controls against frameworks to identify gaps.
Expert HIPAA risk assessment service for healthcare PHI compliance.
Expert-led M365 tenant security assessment with compliance mapping.
Cloud security assessment service for AWS, Azure, and GCP environments.
Consulting service to identify & remediate cryptographic risks, incl. quantum threats.
Managed cyber assessment service with cloud-based maturity & compliance reporting.
IT infrastructure assessment & security benchmarking service by ITC Secure.
IT audit & assessment consulting services to evaluate org IT posture.
Professional cyber risk assessment service for evaluating org security posture.
Standards-based automotive TARA consulting service for connected device risk assessment.
Consulting service assessing org cybersecurity maturity and risk posture.
IT environment assessment service producing a scored health report & roadmap.
Cybersecurity risk assessment consulting service by NDSE.
Data-driven IT security & risk assessment with GRC compliance roadmap.
No-cost network security assessment covering risk, app visibility & performance.
360-degree enterprise cybersecurity assessment across network, systems, and personnel.
Security assessment service covering product SDL, architecture review & MASA.
On-site cyber security audit service covering IT risk, compliance & vulns.
Assesses org exposure, identity risks, and data leaks via EASM and EDR.
Expert-led IT risk assessment service for SMEs covering tech & org checks.
Automotive TARA, security requirements & architecture review services.
Consultancy service providing cyber security audits via technical & governance reviews.
OT/ICS cybersecurity assessment services covering discovery, VAPT, and risk.
Professional security assessment services covering pen testing, VA, and more.
IT risk assessment service to identify, analyze & prioritize org IT risks.
Cybersecurity due diligence consulting service for M&A transactions.
Consulting service assessing cybersecurity risks across supplier & vendor networks.
Professional one-week IAM implementation assessment and maturity evaluation service.
Cloud security assessment service for SaaS/IaaS config, compliance & risk.
Consulting service assessing cloud/network security architecture and roadmap.
Post-assessment advisory services to translate OT/IT security findings into plans.
Pre-assessment consulting to align OT/IT teams before cybersecurity risk assessments.
Expert-led OT/ICS cybersecurity risk, control, and gap assessment services.
A company that helps organizations create security-aware teams and produce bug-free software.