SBOM and vulnerability management software built for medical device teams.
SBOM and vulnerability management software built for medical device teams.
Threat Detective is a Medical Device Security product by Threat Detective. It is deployed as cloud or on-premises (hybrid). Pricing is commercial (price not published).
Threat Detective is SBOM and vulnerability management software designed for medical device manufacturers. It assists teams in producing regulatory-compliant cybersecurity documentation for FDA and EU submissions. Core functionality: - SBOM Import and Validation: Accepts SBOMs in CycloneDX and SPDX formats, validates them against regulatory expectations, and flags missing or incomplete data before submission. - Vulnerability Scanning: Scans SBOM components against three vulnerability databases to identify known CVEs and surfaces findings requiring attention. - Triage and Analysis: Presents findings in a triage queue, allowing teams to prioritize by risk and exploitability, record decisions, document compensating controls, and apply rationale across multiple software versions. Maintains a full audit trail. - Regulatory Report Export: Generates FDA eSTAR sections, EU Notified Body summaries, and QMS-ready reports directly from the platform. - Post-Market Surveillance: Continuously monitors deployed software versions for newly disclosed vulnerabilities. Tracks multiple versions simultaneously, including legacy builds. - Alerting: Sends daily alerts for Critical and High severity findings and weekly summary notifications. - Annual Review Tracking: Tracks when vulnerability decision reviews are due and alerts teams before they lapse, in line with regulatory expectations. Pricing is per device, with three tiers: Pre-Market ($189/month), Post-Market ($249/month), and Private Cloud ($1,495/month for 5 devices). The Private Cloud tier includes private deployment, SSO, and data residency options.
Common questions about Threat Detective including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Threat Detective is SBOM and vulnerability management software built for medical device teams, developed by Threat Detective. It is a Cyber-Physical Security solution designed to help security teams with SBOM, CVE, Healthcare.
Threat Detective offers the following core capabilities:
Threat Detective integrates natively with GitHub. Integration support lets security teams connect Threat Detective to existing SIEM, ticketing, identity, and notification systems without custom development.
Threat Detective is deployed as a hybrid solution, suited to smb, mid-market, startup organizations looking to operationalize cyber-physical security. The commercial offering is positioned for production security operations with vendor support and SLAs.
Threat Detective is built for security teams handling SBOM, CVE, Healthcare, Vulnerability. It supports workflows including sbom import and validation in cyclonedx and spdx formats, vulnerability scanning against three vulnerability databases, compensating controls documentation with audit trail. Teams typically adopt Threat Detective when they need to cyber-physical security capabilities integrated into their existing stack. Explore similar tools at https://cybersectools.com/alternatives/threat-detective
Threat Detective is a commercial Cyber-Physical Security solution. For detailed pricing information, visit https://threatdetectivehq.com/ or contact Threat Detective directly.
Popular alternatives to Threat Detective include:
Compare all Threat Detective alternatives at https://cybersectools.com/alternatives/threat-detective
Threat Detective is for security teams and organizations that need SBOM, CVE, Healthcare, Vulnerability, Vulnerability Prioritization. It's particularly suitable for enterprises requiring robust, commercial-grade security capabilities. Other Cyber-Physical Security tools can be found at https://cybersectools.com/categories/ot-security
Head-to-head feature, pricing, and rating breakdowns.
Secures medical devices with visibility, risk assessment, and policy enforcement
Vulnerability mgmt platform for medical device manufacturers with FDA compliance
Medical device security platform for healthcare asset visibility & protection
Healthcare-focused vuln mgmt platform for medical device security & risk prioritization
Medical device security platform for healthcare asset monitoring & compliance