Synack Vulnerability Disclosure Program Logo

Synack Vulnerability Disclosure Program

Platform for responsible disclosure of security vulnerabilities

Vulnerability Management
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Synack Vulnerability Disclosure Program Description

Synack Vulnerability Disclosure Program (VDP) is a platform that enables security professionals to responsibly disclose newly identified cybersecurity vulnerabilities to organizations for remediation. The platform serves as a centralized hub where organizations across multiple industries can establish their vulnerability disclosure programs. The platform hosts VDPs for organizations spanning various sectors including technology, finance, healthcare, manufacturing, media, oil and gas, public sector, retail, and transportation. Organizations using the platform include government agencies such as the U.S. Department of Energy, U.S. Department of Education, U.S. Department of Transportation, Internal Revenue Service, and Department of Justice, as well as private sector companies like JPMorgan Chase, FedEx, Paramount, Morgan Stanley, and Barclays. Security researchers can browse available VDPs by industry category and submit vulnerability reports directly through the platform. The system includes a hall of fame feature that provides recognition to security professionals who successfully identify and report vulnerabilities. Each VDP listing displays the company name, last update date, industry classification, and a direct link for vulnerability submission. The platform facilitates coordinated vulnerability disclosure by providing a structured process for security researchers to report findings and for organizations to receive, track, and remediate security issues.

Synack Vulnerability Disclosure Program FAQ

Common questions about Synack Vulnerability Disclosure Program including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Synack Vulnerability Disclosure Program is Platform for responsible disclosure of security vulnerabilities developed by Synack. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with Bug Bounty, Security Research, Vulnerability.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
489
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
452
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
191
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
170
Guides
Comprehensive cybersecurity guides, best practices documentation, and implementation tutorials for security professionals.
101
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →