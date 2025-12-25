Synack Vulnerability Disclosure Program
Synack Vulnerability Disclosure Program
Synack Vulnerability Disclosure Program Description
Synack Vulnerability Disclosure Program (VDP) is a platform that enables security professionals to responsibly disclose newly identified cybersecurity vulnerabilities to organizations for remediation. The platform serves as a centralized hub where organizations across multiple industries can establish their vulnerability disclosure programs. The platform hosts VDPs for organizations spanning various sectors including technology, finance, healthcare, manufacturing, media, oil and gas, public sector, retail, and transportation. Organizations using the platform include government agencies such as the U.S. Department of Energy, U.S. Department of Education, U.S. Department of Transportation, Internal Revenue Service, and Department of Justice, as well as private sector companies like JPMorgan Chase, FedEx, Paramount, Morgan Stanley, and Barclays. Security researchers can browse available VDPs by industry category and submit vulnerability reports directly through the platform. The system includes a hall of fame feature that provides recognition to security professionals who successfully identify and report vulnerabilities. Each VDP listing displays the company name, last update date, industry classification, and a direct link for vulnerability submission. The platform facilitates coordinated vulnerability disclosure by providing a structured process for security researchers to report findings and for organizations to receive, track, and remediate security issues.
