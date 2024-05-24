Intigriti Managed VDP
Intigriti Managed VDP is a vulnerability disclosure program platform that enables organizations to receive and manage security vulnerability reports from external researchers. The platform provides a managed service for coordinating vulnerability disclosures between organizations and security researchers. The service facilitates the vulnerability disclosure process by providing a structured channel for researchers to submit security findings. Organizations can use the platform to manage incoming vulnerability reports, coordinate with researchers, and track remediation efforts. As a managed service, Intigriti handles the operational aspects of running a vulnerability disclosure program, including researcher communication, report triage, and program administration. This allows organizations to establish a formal vulnerability disclosure process without building internal infrastructure or dedicating significant resources to program management. The platform is designed for organizations that want to establish a coordinated vulnerability disclosure capability to receive security reports from external parties in a structured manner. It provides the framework and operational support needed to run a vulnerability disclosure program that aligns with industry best practices for responsible disclosure.
