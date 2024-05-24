CybersecTools API access is now live!Learn More
Strobes Attack Surface Management Description

Strobes Attack Surface Management is a platform that provides visibility into external attack surfaces through continuous asset discovery and monitoring. The platform identifies websites, subdomains, cloud resources, digital certificates, and endpoints across an organization's digital footprint. The solution performs continuous vulnerability scanning to detect misconfigurations, known CVEs, and zero-day vulnerabilities. It includes shadow IT discovery capabilities to reveal unmanaged applications, forgotten domains, and hidden assets that may be exploited by attackers. The platform uses context-aware risk scoring to prioritize vulnerabilities based on severity, exploitability, and business impact. It provides real-time monitoring and alerts for emerging threats, changes, or suspicious activity across tracked assets. Strobes ASM monitors domains for phishing, malware, DNS squatting, and other threats. The platform generates audit-ready reports and actionable insights to support compliance requirements and security decision-making. The solution includes guided remediation features with contextual insights and automation to support faster response times. It tracks domains, cloud workloads, and configurations in real time to maintain accurate visibility across the entire attack surface.

Strobes Attack Surface Management is Platform for continuous attack surface discovery, monitoring, and remediation developed by Strobes Security. It is a Attack Surface solution designed to help security teams with Misconfiguration, Zero Day.

