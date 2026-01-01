Clarity Identity Explorer
Clarity Identity Explorer
Clarity Identity Explorer Description
Clarity Identity Explorer is an identity governance and administration platform that provides visibility and management of identities and access across IT environments. The platform treats all access as entitlements, enabling organizations to track who can access specific servers, applications, and systems. The solution offers a single pane of glass interface for managing identities across on-premises applications, homegrown systems, SQL databases, and cloud SaaS applications. It maps internal organizational hierarchies to provide context around team access and inherited permissions through nesting or federation. Identity Explorer includes role-based access control (RBAC) functionality to automate birthright access and IT ticket workflows. The platform addresses visibility challenges that impact compliance efforts by consolidating scattered identity governance initiatives into a unified view. The system enables security teams to answer questions about privileged access, service account ownership, application access by identity, and team-level access patterns. It integrates with the broader Clarity Security platform that includes access reviews, identity lifecycle management, and reporting capabilities.
Clarity Identity Explorer FAQ
Clarity Identity Explorer is Identity governance platform for managing identities and access entitlements developed by Clarity Security. It is a IAM solution designed to help security teams with Access Control, Access Management, Automation.
