Identity graph platform for visualizing and managing identity data and access

IAM Commercial
Gathid Identity Graph is an identity governance and administration platform that provides visualization and management of identity data within organizations. The platform creates a dynamic identity model that functions as a digital twin of identities and their related access rights. The system models identity data from various sources including on-premise and cloud environments, as well as air-gapped systems, through non-intrusive one-way integrations. It visualizes identity nodes including accounts, permission levels, and physical security credentials, enabling organizations to examine specific entities and their relationships. The platform operates on a daily refresh cycle to maintain current identity and access information. It monitors for discrepancies in automation processes and highlights compliance issues requiring attention. The system supports identity governance functions including user access reviews, role mining, and segregation of duties monitoring. Gathid provides contextual user access reporting and automatically maps, measures, and monitors role combinations. The platform is designed to address identity management tasks that traditionally require manual processes, with the goal of reducing time and effort in access governance activities.

Gathid Identity Graph is Identity graph platform for visualizing and managing identity data and access developed by Gathid. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Powered Security, Access Control, Access Management.

