ALTR Data Security Platform Description
ALTR Data Security Platform provides centralized data security and governance capabilities for cloud-based databases and data warehouses. The platform enables organizations to manage data access policies, protect sensitive information, and monitor database activity across multiple databases from a single interface. The platform includes automated data discovery and classification capabilities to identify sensitive data such as PCI, PII, and PHI across databases. It supports data masking and tokenization using format-preserving encryption (FPE) to protect sensitive fields while maintaining data utility for development, testing, and analytics use cases. ALTR provides real-time database activity monitoring to track data usage patterns and detect unauthorized access attempts. The platform enforces centralized policy management for data access controls, enabling consistent governance across cloud environments. It supports secure data cloning for non-production environments, secure data sharing with third parties while maintaining audit trails, and cloud migration scenarios where sensitive data requires protection during lift-and-shift operations. The platform integrates with cloud data platforms and uses object tagging to automatically apply data masking policies to tagged columns across multiple databases. ALTR is designed to support compliance requirements for regulated industries including banking, healthcare, and retail sectors.
ALTR Data Security Platform is Unified data security platform for cloud data access control and governance developed by ALTR. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Access Control, Cloud Security, Compliance.
