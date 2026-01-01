IBM Guardium Logo

IBM Guardium

Enterprise data security platform for discovery, protection, and compliance

Data Protection
Commercial
IBM Guardium Description

IBM Guardium is a data security platform that provides protection for enterprise data across its lifecycle. The platform includes multiple components organized under the Guardium Data Security Center. The solution offers data discovery and classification capabilities to identify sensitive data across cloud, on-premises, and SaaS environments. It includes Data Security Posture Management (DSPM) functionality for discovering and protecting data in cloud environments. Guardium Data Protection provides automated compliance workflows, real-time monitoring of data access and usage, and threat detection capabilities. The platform includes vulnerability assessment features to identify and remediate database vulnerabilities before exploitation. The platform includes Data Detection and Response (DDR) capabilities that provide real-time visibility into data threats with prioritization and automated response actions such as access blocking and quarantine. For AI security, Guardium AI Security discovers AI use cases and enforces security and governance policies. The platform addresses cryptography management through components including Guardium Cryptography Manager, Key Lifecycle Manager, and Data Encryption to manage encryption at scale and prepare for quantum-safe cryptography. The solution supports compliance reporting aligned to regulations including GDPR, CCPA, and PCI-DSS. It provides centralized management across multiple data environments and includes automated policy enforcement capabilities.

IBM Guardium FAQ

Common questions about IBM Guardium including features, pricing, alternatives, and user reviews.

IBM Guardium is Enterprise data security platform for discovery, protection, and compliance developed by IBM. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Security, Compliance, Data Classification.

